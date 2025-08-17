Topo

Notícias

Evo Morales desqualifica eleições na Bolívia por falta de 'legitimidade'

17/08/2025 14h56

O ex-presidente boliviano Evo Morales, impedido de competir nas eleições gerais deste domingo (17) e com ordem de prisão contra ele, assegurou que o voto nulo prevalecerá nas eleições, rejeitando um processo "sem legitimidade".

Mergulhados em uma profunda crise econômica, 7,9 milhões de bolivianos estão aptos a escolher entre oito candidatos para suceder o presidente Luis Arce e renovar o Congresso de 166 membros.

"Esta votação vai demonstrar que é uma eleição sem legitimidade", disse Morales, após votar perto de Lauca Eñe, um pequeno povoado no centro da Bolívia, onde seus apoiadores o protegem dia e noite para evitar sua prisão.

"Primeira vez na história, se não houver fraude, (que) o (voto) nulo será o primeiro", afirmou o ex-presidente de esquerda (2006-2019).

Vestindo camisa branca e sandálias, o ex-chefe de Estado, de 65 anos, votou enquanto dezenas de camponeses deram as mãos para formar um círculo de segurança para protegê-lo, constatou um repórter da AFP.

Não foi observada presença policial nas imediações.

Primeiro presidente indígena da Bolívia, Morales buscava um quarto mandato, mas foi desqualificado pelo tribunal constitucional, que proibiu mais de uma reeleição. Além disso, enfrenta uma ordem de prisão pela suposta exploração de uma menor enquanto era chefe de Estado, acusação que ele nega.

"Desta vez vamos votar, mas não vamos eleger", afirmou Morales, que se desvinculou do oficialista Movimento ao Socialismo (MAS), o partido com o qual conquistou o poder, devido à sua disputa com seu ex-ministro Arce.

Sem força política nem candidato que apoie, Morales fez campanha pelo voto nulo, apesar de não ter influência na contagem oficial. A autoridade eleitoral só considera os votos válidos.

Dois candidatos de direita, o milionário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), disputam acirradamente a presidência do país de 11,3 milhões de habitantes, segundo as últimas pesquisas.

As sondagens antecipam um segundo turno entre ambos no dia 19 de outubro.

bur-vel/gta/ad/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Evo Morales desqualifica eleições na Bolívia por falta de 'legitimidade'

Homem morre ao cair de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó

Massacre em salão de bilhar deixa sete mortos no Equador (polícia)

Três Estados republicanos enviarão tropas da Guarda Nacional para capital dos EUA

Mãe, filha e amiga são encontradas mortas em praia na Bahia; polícia investiga

Mulher nua é abordada por guardas na orla de Itanhaém e confessa ter assassinado o próprio pai

Líderes europeus se juntarão a Zelenskiy em encontro com Trump

Tiroteio em clube noturno de Nova York deixa três mortos

Trump destaca 'grandes avanços' com a Rússia para acordo de paz na Ucrânia

Israel bombardeia central elétrica na capital do Iêmen controlada pelos houthis