Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Ursula von der Leyen (foto) confirmou que participará de encontro com Zelensky e Trump Imagem: REUTERS/Valentyn Ogirenko
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

17/08/2025 10h10

Líderes europeus confirmaram hoje que vão se juntar ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir o fim da guerra com a Rússia.

O que aconteceu

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou sua participação. "A pedido do presidente Zelensky, participarei da reunião com o presidente Trump e outros líderes europeus na Casa Branca amanhã", escreveu hoje em post no X.

Além de von der Leyen, outros cinco líderes europeus acompanharão Zelensky no encontro com Trump. São eles: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o presidente finlandês, Alexander Stubb; e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Objetivo do grupo é garantir acordo de paz com a Rússia, sem que territórios ucranianos não ocupados sejam cedidos. Conforme o governo da França, a cúpula quer alcançar uma "paz justa e duradoura, que salvaguarde os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa".

As conversas abordarão, entre outros assuntos, garantias de segurança, questões territoriais e o apoio contínuo à Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa. Isso inclui manter a pressão sobre as sanções.
Governo da Alemanha, em comunicado

Para alinhar estratégia, videoconferência organizada por Alemanha, França e Reino Unido deve ocorrer hoje. Segundo o jornal britânico "The Guardian", a reunião —que contará com a presença de outros aliados do continente— foi convocada após relatos de que Trump apoiará um acordo de paz que inclua a entrega de Donbass aos russos.

Putin exige Donbass para acabar com a guerra

Presidente russo, Vladimir Putin, teria exigido anexação da região. Fontes disseram à AFP que, em troca, ele prometeu não avançar em outras áreas, incluindo Kherson e Zaporizhzhia, no sul, onde as forças russas ocupam parte significativa.

Donbass —que abrange Donetsk e Luhansk— não foi completamente tomada pelos russos em três anos e meio de guerra. Sendo assim, a concessão da região contraria as condições europeias para um acordo de paz.

Outro ponto de discórdia entre Trump e os europeus é a busca de um acordo de paz antes do cessar-fogo. Segundo o norte-americano em post na Truth Social ontem, um cessar-fogo "muitas vezes não se sustenta".

Para Zelensky, se bombardeios não pararem imediatamente, busca pela paz fica comprometida. O presidente ucraniano disse nas redes sociais que o conflito só termina quando a Rússia "deixar de matar".

Cúpula entre Trump e Putin terminou sem acordo

Reunião ocorrida no Alasca anteontem, sem participação de Zelensky, terminou sem acordo de cessar-fogo. "Nada foi fechado", anunciou Trump ao lado de Putin, em entrevista à imprensa.

Norte-americano, porém, definiu encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia.

Já Putin falou que Rússia e EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. O russo disse estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seria garantida e que os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.

