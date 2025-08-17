Topo

Notícias

Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

17/08/2025 10h39

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido organizam uma videoconferência neste domingo (17) da "coalizão dos voluntários", na qual discutirão um plano de paz para a Ucrânia sem trégua prévia, como proposto por Donald Trump após sua cúpula com Putin. 

O encontro no Alasca entre Trump e Putin, que se esperava crucial para a Ucrânia e a Europa, acabou sendo o grande retorno do presidente russo ao cenário internacional, sem resultar em um cessar-fogo ou novas sanções contra a Rússia. 

O presidente americano inclusive apoia uma proposta russa para fortalecer sua presença no leste da Ucrânia, disse à AFP uma autoridade familiarizada com as conversas telefônicas entre o magnata republicano e os líderes europeus. 

Putin "está, na verdade, pedindo que a Ucrânia abandone o Donbass" e, portanto, ceda completamente esse território, que inclui as regiões orientais de Donetsk e Luhansk, acrescentou a fonte, que também mencionou uma proposta para congelar a linha de frente nas regiões meridionais de Kherson e Zaporizhzhia. 

Sete meses após o início da invasão da Ucrânia, a Rússia declarou a anexação dessas quatro regiões ucranianas em setembro de 2022, embora suas tropas ainda não controlem totalmente nenhuma delas. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que rejeita qualquer concessão territorial, será recebido por Trump na Casa Branca na tarde de segunda-feira. 

Embora tenha expressado sua gratidão pelo convite, Zelensky alertou no sábado que a recusa de Moscou em aceitar um cessar-fogo "complica a situação". 

Vários líderes europeus viajarão a Washington para apoiar o presidente ucraniano nesta reunião.

burs-seb-nr/gmo/phs/mmy/es/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Quando o legado de Pelé, o rei do futebol, se torna uma arma pela igualdade

Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado

Trump destaca 'grandes avanços' na relação com a Rússia

Enviado de Trump espera 'reunião produtiva' com Zelensky e líderes europeus na segunda-feira

Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

Rússia fez 'algumas concessões' sobre cinco regiões ucranianas (Witkoff)

Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Trump e Putin concordaram com 'sólidas garantias de segurança' para a Ucrânia (Witkoff)

Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes