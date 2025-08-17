Topo

Notícias

Enviado de Trump espera 'reunião produtiva' com Zelensky e líderes europeus na segunda-feira

17/08/2025 10h53

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, expressou neste domingo (17) sua esperança de uma "reunião produtiva" com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca nesta segunda-feira (17). 

"Espero que tenhamos uma reunião produtiva na segunda-feira, que cheguemos a um consenso real e que possamos conversar novamente com os russos, pressionar por este acordo de paz e alcançá-lo", disse Witkoff à CNN. 

Após a cúpula de sexta-feira no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, Washington pressiona para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia sem antes garantir um cessar-fogo.

bur-aha/md/ad/db/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Quando o legado de Pelé, o rei do futebol, se torna uma arma pela igualdade

Rubio alerta a Rússia sobre novas sanções caso nenhum acordo sobre a Ucrânia seja alcançado

Trump destaca 'grandes avanços' na relação com a Rússia

Enviado de Trump espera 'reunião produtiva' com Zelensky e líderes europeus na segunda-feira

Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

Rússia fez 'algumas concessões' sobre cinco regiões ucranianas (Witkoff)

Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Trump e Putin concordaram com 'sólidas garantias de segurança' para a Ucrânia (Witkoff)

Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes