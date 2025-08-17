Topo

Enchentes deixam nove mortos no norte da China

17/08/2025 01h20

Uma enchente repentina na província da Mongólia Interior, no norte da China, deixou nove mortos e três desaparecidos, informou a mídia estatal neste domingo (17). 

Um grupo de 13 pessoas acampava na área de Urat Rear Banner, na Mongólia Interior, quando uma enchente repentina ocorreu por volta das 22h (11h em Brasília) de sábado, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. 

Na manhã deste domingo, uma pessoa havia sido resgatada e 700 socorristas continuavam as operações de busca pelos desaparecidos, acrescentou a agência de notícias. 

O Ministério de Operações de Emergência ordenou esforços de resgate em larga escala, a verificação do estado de saúde dos desaparecidos e enviou uma equipe para a área, informou a emissora estatal CCTV. 

Desastres naturais são comuns na China, especialmente no verão, quando algumas regiões enfrentam fortes chuvas e outras sofrem com o calor escaldante. 

Chuvas torrenciais já haviam atingido a província de Gansu, no noroeste do país, no início de agosto, causando pelo menos 13 mortes, segundo a mídia estatal chinesa.

Fortes chuvas em Pequim deixaram 44 mortos neste verão, e outras oito pessoas morreram em um deslizamento de terra na província vizinha de Hebei. 

Cientistas afirmam que o aquecimento global está tornando os padrões climáticos mais intensos e as inundações mais destrutivas.

