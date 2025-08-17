Empresário trabalhou e passeou com cães após matar gari, mostram imagens

Imagens de câmera de segurança mostram que o empresário Renê da Silva Nogueira Junior foi ao trabalho e passeou com dois cachorros dele após matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 11. Os vídeos foram divulgados hoje pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

O crime aconteceu por volta das 9h do dia 11. Cerca de uma hora e meia depois, ele aparece caminhando e falando com funcionários no local de trabalho.

Ele deixa o trabalho no horário do almoço e chega em casa às 13h37. Renê foi flagrado por uma câmera de segurança guardando uma arma na mochila.

Cerca de duas horas depois, ele desce do apartamento para passear com os cães. Ele aparece vestido com a mesma roupa que usava quando foi preso em uma academia, horas depois.

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior no trabalho após o crime Imagem: Reprodução/Fantástico/TV Globo

Câmeras de segurança flagraram Renê da Silva Nogueira Junior chegando em casa após o crime Imagem: Reprodução/Fantástico/TV Globo

Renê da Silva Nogueira Junior também passeou com os cachorros no prédio Imagem: Reprodução/Fantástico/TV Globo

No dia em que foi morto, Laudemir substituía um colega no trabalho. Ele não costumava fazer a rota da região onde foi assassinado, segundo o programa Domingo Espetacular, da Record TV.

"É uma dor que remédio nenhum cura", disse a mãe de Laudemir. Irany de Souza Fernandes declarou ao Fantástico que a perda de um filho é muito triste: "Ainda mais na situação dele. Um homem que estava trabalhando para sustentar a família".

Arma do crime

Perícia confirma que a arma usada para matar Laudemir pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa dele. Pistola foi apreendida na residência do casal, em Nova Lima, no dia do crime.

Ana Paula está sendo investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil mineira e segue no exercício da função. Segundo o delegado responsável pelo caso, Saulo Castro, ela não é suspeita de ter envolvimento no crime.

A Corregedoria quer saber se houve imprudência e prevaricação da delegada. Ela teria mostrado falta de cuidado na guarda de armas de fogo.

Já Renê está preso desde o dia do crime. Ele nega ter cometido o crime, mas a polícia afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.