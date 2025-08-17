Topo

Notícias

Defesa Civil relata 18 mortos na Faixa de Gaza

17/08/2025 07h14

A Defesa Civil da Faixa de Gaza relatou, neste domingo (17), a morte de 18 pessoas e dezenas de feridos em bombardeios e disparos israelenses no território palestino, devastado por mais de 22 meses de guerra. 

Enquanto os ataques aéreos e as operações terrestres israelenses prosseguem na Cidade de Gaza, a rádio do Exército de Israel anunciou uma reunião neste domingo entre o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, e o Comando Sul sobre "planos para conquistar a Cidade de Gaza", um reduto do Hamas, segundo Israel. 

Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, disse à AFP que sete dos 18 mortos eram palestinos e que a causa da morte foi um ataque de drones no pátio do Hospital al-Maamadani, na Cidade de Gaza, capital do território palestino no norte. 

Segundo testemunhas, as vítimas eram membros da "Unidade Sahm", filiada ao movimento islamista Hamas. Esta unidade é composta por centenas de agentes de segurança e voluntários encarregados de "fornecer ajuda e combater saqueadores", segundo fontes do Hamas. 

O Exército não comentou sobre esses bombardeios, mas confirmou anteriormente uma série de operações nos arredores da Cidade de Gaza, onde moradores relataram intensos ataques aéreos e incursões terrestres.

Segundo a rádio do Exército, o objetivo seria, "até 7 de outubro", não apenas "evacuar a população da Cidade de Gaza, mas também concluir o cerco à cidade e assumir o controle operacional". "Isso significa que a operação começará nas próximas semanas."

"Pelo menos quatro divisões serão mobilizadas na Faixa de Gaza como parte da nova operação", afirmou a rádio, referindo-se à mobilização de "várias brigadas de reserva, compostas por dezenas de milhares de soldados da reserva". 

As autoridades israelenses indicaram no sábado que "barracas e outros equipamentos de abrigo serão fornecidos a partir de domingo, como parte dos preparativos do exército para transferir a população das zonas de combate para o sul da Faixa de Gaza, para sua proteção".

str-az/hba/tp/msr/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump destaca 'grandes avanços' na relação com a Rússia

Enviado de Trump espera 'reunião produtiva' com Zelensky e líderes europeus na segunda-feira

Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

Rússia fez 'algumas concessões' sobre cinco regiões ucranianas (Witkoff)

Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Trump e Putin concordaram com 'sólidas garantias de segurança' para a Ucrânia (Witkoff)

Líderes europeus confirmam participação em reunião de Zelensky com Trump

Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes

Zelensky não vê 'nenhum indício' de que Rússia esteja disposta a realizar cúpula tripartite

Furacão Erin, rebaixado para categoria 3, atinge o Caribe com chuvas