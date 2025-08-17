Topo

Ganhos financeiros da família Trump disparam com Donald na presidência

Donald Trump caminha ao lado da esposa, Melania, e à frente da filha Ivanka e do seu genro Jared Kushner Imagem: 30.out.2018 - Reprodução/Casa Branca
Gustavo Ávila
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/08/2025 05h30

Com Donald Trump na Casa Branca, os negócios da família dele atingiram números gigantescos, com estimativa de crescimento superior a US$ 3 bilhões durante mandatos e nos períodos pré-eleitorais.

Segundo a Forbes, a fortuna do republicano era estimada em US$ 2,3 bilhões no começo de 2024. Hoje se fala em US$ 5,1 bilhões — quase o dobro. Alguns negócios (tanto do presidente como da família) são anteriores às suas passagens pela Casa Branca, mas tiveram grande valorização com ele no poder. Nas primeiras horas após a segunda vitória eleitoral, Donald voltou à lista dos indivíduos mais ricos dos EUA.

Ganhos estimados dos Trump com Donald na presidência

  • Mídia e tecnologia: US$ 1,325 bilhão
  • Criptomoedas e tokens: US$ 1,068 bilhão
  • Acordos internacionais e negócios de Jared Kushner (genro e ex-secretário de Trump): US$ 470 milhões
  • Hotéis e imóveis: US$ 270,8 milhões
  • Pagamentos judiciais e acordos corporativos: US$ 91 milhões
  • Merchandising e licenciamento da marca Trump: US$ 27,7 milhões
  • Clubes de networking e fundos de investimento: US$ 19,6 milhões

Rede social e criptomoedas são novos destaques

Desde 2024, negócios com criptoativos e tokens geraram US$ 1,068 bilhão à família. Donald e sua esposa, Melania, lançaram moedas digitais com os próprios nomes no ano passado.

Participação do presidente na empresa Trump Media é avaliada em US$ 25 milhões. A companhia de telecomunicações é dona da rede social Truth Social e existe desde 2021.

Conversão de capital da empresa em dinheiro e bitcoin tem potencial de US$ 1,3 bilhão. A Trump Media entrou neste ano no mercado de mineração de bitcoins.

US$ 270 milhões com hotéis e condomínios

Resort de Mar-a-Lago teve receita de US$ 50 milhões em 2024. Isso é cinco vezes mais do que essa propriedade da Flórida faturou em 2014. Estima-se que o lucro líquido do investimento tenha sido de pelo menos US$ 125 milhões em 10 anos. O local já recebeu chefes de Estado e magnatas do mundo todo.

Desde 2022, hotéis, condomínios e campos de golfe no Golfo Pérsico geraram US$ 105,8 milhões. A família Trump firmou contratos em Omã, Arábia Saudita, Qatar e Dubai — muitos deles diretamente com autoridades locais ou empresários ligados aos governos.

Licenciamento da marca Trump é central nesses empreendimentos. O americano cobra taxas de até US$ 9 milhões para empresas usarem a marca dele — algo que lhe gera lucros e quase nenhum gasto. Em alguns casos, Trump também recebe para assumir a gestão de imóveis franqueados.

Resort três vezes maior que o Central Park foi vendido com mediação do Partido Comunista do Vietnã. O acordo, estimado em mais de US$ 40 milhões, foi assinado com um consórcio de investidores vietnamitas em 2024, quando pesquisas indicavam que Donald voltaria à Casa Branca.

Assinatura foi facilitada pelo governo do Vietnã, que emitiu licenças fora dos trâmites legais. A justificativa foi de "atenção especial" pelo potencial futuro de Trump.

Outros avanços financeiros da família

Jared Kushner já ganhou US$ 320 milhões com fundo privado de ações capitalizado pelos governos da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Qatar. Ele é casado com Ivanka, filha mais velha de Trump, e foi secretário pessoal do presidente. O acordo foi firmado em 2021 e vale até 2031.

Presidente ganhou avião de luxo Boeing 747 do Qatar, avaliado em US$ 150 milhões. O presente foi dado pelo emir do país como um presente pessoal ao presidente.

Processos judiciais renderam US$ 91 milhões para Donald em 2024. Empresas como ABC, Meta, X e CBS foram algumas das que firmaram acordos judiciais com ele.

Produtos de campanha geraram lucro de aproximadamente US$ 27,7 milhões. Entre os artigos, estão bonés, livros, perfumes e Bíblias com a temática do republicano.

Filho mais velho do republicano deve lucrar US$ 19,6 milhões com clubes de networking e fundos de investimento nesta década. Os contratos foram firmados em 2024, com validade para os próximos dez anos. O primeiro grande salto no seu valor aconteceu nas horas imediatamente posteriores à vitória eleitoral de Trump em 2024.

Trump ganhou US$ 400 milhões no dia da vitória eleitoral, quando retornou à lista dos mais ricos dos EUA. O número se deve ao crescimento de 30% da ações da Trump Media no mesmo dia em que ele venceu. A empresa de telecomunicações é dona da rede social Truth Social. Um mês depois, a empresa já valia US$ 8 bilhões, com alta de 95%.

