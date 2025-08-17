Topo

Notícias

Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

16 pessoas foram atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí - Reprodução/Facebook
16 pessoas foram atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí Imagem: Reprodução/Facebook

17/08/2025 15h41Atualizada em 17/08/2025 16h02

Uma carreta da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atingiu o público durante a realização de um evento em Itaberaí, no interior de Goiás. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 17. Em nota, os artistas manifestaram solidariedade às vítimas. Após o motorista da carreta passar mal, o veículo colidiu com estruturas no local e atingiu pessoas que estavam próximas. O motorista foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

Em nota, a prefeitura informou que, das 16 pessoas atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia. Duas delas seguem em acompanhamento médico especializado e uma já teve alta. Nenhuma vítima corre risco de morte.

"Agradecemos de forma especial ao Corpo de Bombeiros de Itaberaí, à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), que atuaram de maneira rápida e eficiente no socorro, investigação, controle e organização do trânsito, garantindo segurança e agilidade no atendimento a todos os envolvidos", destacou a prefeitura em nota.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Carlos Bolsonaro chama líderes de direita de 'ratos', e Eduardo compartilha

Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

Zelensky admite possibilidade de negociar territórios com a Rússia para alcançar a paz

Mãe, filha e amiga são achadas mortas com marcas de faca em praia de Ilhéus

Israelenses protestam em todo o país para exigir fim da guerra em Gaza e libertação de reféns

Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino

Um morto e 44 desaparecidos no Benim por queda de ônibus em um rio

Evo Morales desqualifica eleições na Bolívia por falta de 'legitimidade'

STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por religião

Homem morre ao cair de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó