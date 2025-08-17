Carlos Bolsonaro chama líderes de direita de 'ratos', e Eduardo compartilha

No dia seguinte a Romeu Zema (Novo) lançar sua candidatura a presidente sem citar Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) criticou os governadores da direita.

O que aconteceu

Carlos usou adjetivos como "desumano, sujo, oportunista e canalha". Ele acusou os governadores de tentarem herdar o espólio político de Bolsonaro de "forma vergonhosa e patética".

As críticas de Carlos foram feitas no X e endossadas por Eduardo Bolsonaro. O post publicado pelo vereador foi compartilhado pelo deputado federal.

O bolsonarismo reclama da não-adesão dos governadores à anistia. Os aliados do ex-presidente enxergam no projeto a possibilidade de Bolsonaro se livrar do processo que responde no STF. Parte da oposição nunca encarou o tema como prioridade.

Ontem, Zema lançou sua pré-candidatura a presidente sem falar em anistia. O governador de Minas Gerais mencionou outros assuntos caros ao eleitor da direita, como supostos abusos do STF e críticas ao PT.

Um militante gritou sobre anistia, mas Zema ignorou o assunto. Os "bolsonaristas raiz" consideram que está um curso uma tentativa de descolamento dos governadores que pretendem concorrer a presidência pela direita:

Romeu Zema (Novo-MG);

Ratinho Jr (PSD-PR);

Ronaldo Caiado (União-GO);

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP);

- Tentei, até agora, ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados "governadores democráticos". Mas os fatos, todos os dias, me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério.



- Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado a? -- Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 17, 2025

Tarcísio criticado

O discurso de Tarcísio no penúltimo ato em São Paulo foi criticado. O governador se limitou a criticar o PT e não pregou pela anistia. A ausência foi notada pelos bolsonaristas.

Carlos reiterou as críticas aos governadores da direita neste domingo. "Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar 'fora PT'."

O vereador afirmou que os governadores se interessam somente com suas carreiras. "Estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda."

Tarifaço de Trump prejudicou família Bolsonaro Imagem: Casa Branca

Tarifaço enfraquece bolsonarismo

A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos prejudicou o bolsonarismo. Pesquisa publicada ontem mostra que a soma de brasileiros que culpam Jair Bolsonaro e o filho é de 39%. Lula é responsabilizado por 35%.

Houve perda de apoio político. Partidos do centrão não gostaram da postura de Eduardo por causar prejuízos a empresas e criar possibilidade de desemprego.

O setor produtivo também reclama. O agronegócio, que sempre foi aliada de Bolsonaro, tem suas exportações prejudicadas e não está contente com a situação.

O bolsonarismo perdeu capital político numa hora crítica. O ex-presidente está em prisão domiciliar e seu julgamento começa no próximo mês. A tendência é de condenação e uma pena longa.