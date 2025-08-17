Candidato a presidente na Bolívia é atacado com pedras após votar em escola

O candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, de esquerda, foi atacado com pedras hoje após votar em uma escola no município de Entre Ríos.

O que aconteceu

Ele foi atacado por apoiadores do ex-presidente Evo Morales, segundo a imprensa local. Candidato não ficou ferido.

Incidente não atrapalhou o processo eleitoral. "Cumprimos nosso dever democrático de votar. Cada voto é uma voz, uma esperança e um compromisso com o futuro do nosso país", publicou nas redes sociais, sem citar o ataque.

Andrónico Rodríguez é ex-aliado de Morales. O ex-presidente considera o candidato um traidor por ter lançado a campanha e já chamou Rodríguez de "peão do império e da direita".

Eleição

Os bolivianos, cansados da crise econômica, votam hoje em eleições gerais. A direita aparece como favorita, para pôr fim a duas décadas de governos de esquerda iniciados por Evo Morales.

O empresário milionário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga são os favoritos para suceder Luis Arce. Praticamente empatados nas pesquisas, os dois disputariam um segundo turno no dia 19 de outubro, em um duelo inédito entre candidatos de direita.

Mais de 7,9 milhões de bolivianos estão aptos a escolher entre oito candidatos presidenciais e a renovar o Congresso de 166 membros. O voto é obrigatório.

*com informações da AFP