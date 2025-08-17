Campeonato francês: Mônaco e Marselha tentam desbancar favoritíssimo PSG na temporada 25/26

A temporada 2025/2026 do campeonato francês, a Ligue 1, começou oficialmente neste fim de semana. Dezoito equipes com diferentes ambições e um adversário em comum: o poderoso PSG, de Dembélé e Marquinhos. Campeão das últimas quatro edições e maior vencedor, com 13 taças, o Paris Saint-Germain continua sendo o grande favorito ao título.

Renan Tolentino, da RFI, em Paris

O PSG vive o melhor momento de sua história com a conquista da última Liga dos Campeões, além do próprio campeonato nacional. Para Felipe Saad, ex-jogador brasileiro com longa carreira no futebol francês e atualmente comentarista do torneio, o time de Luis Enrique terá um grande desafio para manter nesta temporada o futebol que dominou a Europa.

"O Paris Saint-Germain, para começar, vai ter que defender o título da Liga dos Campeões, coisa que nunca aconteceu antes (...) A gente sabe que vai ser campeão da Ligue 1, tem grandes chances, mas em termos europeus é a equipe que vai ser caçada. Eles vão ter um status a defender que é o de campeão da Champions (...) Então, vamos ver quais vão ser as consequências disso na Ligue 1", avalia Felipe.

Paixão de € 30 milhões em Marselha

Mas o campeonato francês vai além do PSG. Com a chegada de novos reforços, outros times tradicionais podem eventualmente surpreender e fazer frente ao clube de Paris.

"Se eu pudesse apontar uma equipe que pode atrapalhar ou pelo menos atrasar um pouco o título do PSG, talvez seja o Olympique de Marselha (...) é um clube que está bem agressivo no mercado de transferências, já trouxe vários jogadores", destaca Felipe.

Para esta temporada, o Marselha fechou com o atacante brasileiro Igor Paixão, de 25 anos, que estava no Feyenoord, da Holanda. Ele chega como a contratação mais cara da história do clube, custando € 30 milhões.

O elenco conta ainda com o gabonês Aubameyang, ex-Dortmund e Barcelona, e a promessa inglesa Greenwood, de 23 anos, ex-Manchester United.

Recomeço de Pogba em Mônaco

Também com caras novas, o Mônaco é outro clube que pode fazer sombra ao PSG. O time do principado aposta em dois nomes conhecidos do futebol europeu: o jovem espanhol Ansu Fati e, principalmente, o meia Paul Pogba, campeão do mundo em 2018 com a França.

"No Mônaco, a gente pode destacar o recrutamento, com a chegada do Ansu Fati, que foi do Barcelona, e do Paul Pogba, que ficou mais de um ano e meio sem jogar e está vindo para uma redenção aqui em Mônaco, após uma suspensão longa. O Eric Dier (inglês), que também é um jogador experiente, de Premier League, jogou no Bayern de Munique", detalha Felipe Saad.

Em Mônaco, o francês planeja fazer seu grande retorno ao futebol, após ficar esse período afastado dos gramados cumprindo punição por doping. Na sua apresentação no clube, em julho, ele se mostrou bem emocionado e disse que sonha em voltar à seleção francesa.

"Meu foco é jogar, performar e ter prazer em jogar. Voltar para a seleção francesa ainda é um sonho, claro, isso seria um bônus para mim. Mas vou estar focado somente dentro de campo. E só o que me importa hoje. Ainda gosto de dançar, de experimentar novos cortes de cabelo e estilo. Isso não mudou, sou o mesmo Paul Pogba, mas com outra determinação, talvez maior. Hoje estou feliz e me sinto à vontade no Mônaco", comentou Pogba na época.

Paris FC, novo rico do futebol francês

Esta temporada, a capital francesa terá uma equipe a mais na elite nacional. O Paris FC é o mais novo clube rico da França e o novo vizinho do PSG, literalmente. Isso porque o time irá mandar seus jogos no estádio Jean-Bouin, que fica exatamente ao lado do Parque dos Príncipes, casa do rival mais famoso.

No ano passado, o Paris FC foi comprado pela família Arnault, a mais rica da França, dona da Louis Vuitton. Apesar disso, o projeto do clube promete ser realista, sem extravagâncias financeiras, com foco na formação de jovens atletas.

"Paris FC, que é o novo rico da Ligue 1, tem grandes investimentos, uma grande força política em Paris, até com o apoio do brasileiro que a gente admira tanto, o Raí, além da parceira técnica com a Red Bull. Então, o Paris FC pode ser uma surpresa nesta temporada, mesmo tendo subido recentemente da segunda divisão, mas com um orçamento muito coerente... com chances de terminar entre a 8ª e a 13ª posição (...) mas eu creio que essa primeira temporada vai ser de afirmação e de manutenção na primeira divisão", pontua Felipe Saad.

O zagueiro brasileiro Otávio, de 23 anos, que estava no Porto de Portugal, foi um dos contratados do Paris FC para este ano. A pré-temporada foi de adaptação para o jogador, tanto no clube, como na nova cidade.

"O grupo me recebeu super bem, o staff e todos os atletas. Como temos um elenco jovem, é melhor para se comunicar, se entrosar, mesmo ainda não falando francês. Mas já estou aprendendo algumas palavras e me sinto bem. O objetivo principal é alcançar os primeiros lugares da tabela e acredito que vamos fazer uma grande competição. Estou muito feliz e muito motivado. É um privilégio estar aqui fazendo parte desse projeto e temos grandes coisas no final da temporada nos esperando", conta Otávio.

Craque candidato à Bola de Ouro

Se Paris tem o melhor time da Europa, o PSG, tem também o jogador que é a grande estrela da Ligue 1 nesta temporada e candidato a melhor do mundo.

"Acho que o Dembélé tem uma grande oportunidade de confirmar que merece o Ballon D'Or", resume Felipe Saad, ex-jogador brasileiro e comentarista da Ligue 1 na França.

O atacante francês é o grande favorito a levar a Bola de Ouro em 2025. Ele foi indicado ao prêmio da revista France Football junto com outros 29 atletas, sendo sete do PSG (incluindo o próprio Dembélé).

A rodada de abertura da Ligue 1 começou na sexta-feira (15) e se encerra neste domingo (17), com mais cinco jogos, com destaque para Nantes e Paris Saint-Germain, que se enfrentam às 15h45 (horário de Brasília).

Quem vai ser o campeão? Alguém vai surpreender e desbancar o poderoso PSG? A resposta, só saberemos daqui a 10 meses, quando termina o campeonato francês, no dia 16 de maio de 2026.