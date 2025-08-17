Topo

Notícias

Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos

17/08/2025 19h52

O governo brasileiro lamentou neste domingo (17) a nova suspensão da quinta sessão do Comitê Intergovernamental de Negociação responsável por elaborar um instrumento internacional para combater a poluição por plásticos, inclusive no ambiente marinho. A suspensão ocorreu durante a reunião do comitê, realizada este mês, em Genebra, na Suíça.

De acordo com nota divulgada pelo Itamaraty, "a delegação brasileira participou de forma ativa e construtiva das negociações em Genebra, defendendo posições equilibradas que buscavam conciliar diferentes visões sobre como enfrentar a poluição plástica, em um contexto de polarização entre países".

Notícias relacionadas:

O Brasil apresentou propostas em áreas estratégicas como financiamento, saúde, cooperação internacional e transição justa, destacando a importância do apoio adequado dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Também foi enfatizado o reconhecimento do papel fundamental de catadores e catadoras na cadeia de resíduos.

A defesa de maior proteção aos direitos humanos, incluindo os de povos indígenas, comunidades tradicionais, marisqueiras e pescadores artesanais, foi outro ponto de destaque da atuação brasileira.

Segundo os diplomatas, o avanço nas discussões sobre transição justa foi bem recebido por organizações de trabalhadores e representantes do setor de reciclagem, que reconheceram a valorização da importância social e econômica de milhões de pessoas envolvidas na gestão de resíduos.

Com uma posição intermediária, o Brasil buscou aproximar visões divergentes, especialmente em temas sensíveis como os produtos plásticos de maior impacto poluidor e os riscos à saúde humana. Apesar dos progressos, o tempo disponível não foi suficiente para alcançar consenso global sobre as regras de combate à poluição plástica.

"Após três anos de intensas negociações no âmbito do INC, o Governo brasileiro reitera seu compromisso em seguir engajado nos esforços de negociação com vistas à adoção de um acordo internacional que seja capaz de promover o fim da poluição por plásticos, protegendo o meio ambiente e a saúde humana e incorporando preocupações sociais sob a ótica do desenvolvimento sustentável", encerra a nota do Ministério das Relações Exteriores.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Bolívia escolherá presidente no 2º turno entre dois candidatos de direita (projeções)

MP-SP investiga mais cinco auditores em caso Ultrafarma e Fast Shop, diz TV

'Conhecia pessoas que foram abusadas', diz Felca após denúncia sobre adultização de crianças

Ex-funcionários revelam rotina na mansão onde Hytalo Santos morava com adolescentes

Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina

Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos

Quilombolas celebram memória de Mãe Bernadete e pedem justiça

Atlético de Madrid estreia em LaLiga com derrota para o Espanyol

Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa

Sem brilho, PSG vence Nantes na 1ª rodada do Francês

Justiça determina que Google quebre sigilo de usuário que ameaçou Felca