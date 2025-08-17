Topo

Bolívia conclui votação para eleger presidente e Congresso

17/08/2025 17h19

Os centros de votação da Bolívia fecharam neste domingo às 16h00 locais (17h00 de Brasília), para eleições presidenciais e do Congresso nas quais, segundo pesquisas, a direita partia como favorita para derrotar a esquerda após 20 anos.

Com o fechamento das mesas de sufrágio, iniciou-se a contagem manual dos votos, indicou uma fonte do Tribunal Supremo Eleitoral à AFP. Os primeiros resultados das pesquisas de boca de urna serão conhecidos às 20h00 locais (21h00 de Brasília).

