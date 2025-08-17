Topo

Notícias

Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina

17.ago.2025 - Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda - Divulgação
17.ago.2025 - Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda Imagem: Divulgação

17/08/2025 20h07Atualizada em 17/08/2025 20h24

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo, 17, na cidade de Bom Retiro, no interior de Santa Catarina, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada às 17h10. Uma pessoa morreu e outra pessoa ficou ferida com traumatismo cranioencefálico grave.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o avião caído de cabeça para baixo em um campo. A corporação ainda não informou para onde foi encaminhada a vítima resgatada com vida.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda. Segundo os bombeiros, os agentes ainda estão dando andamento à ocorrência no local do acidente. As informações serão atualizadas somente após o retorno das equipes. Informações do site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião tinha capacidade para 600 kg e dois passageiros.

Bom Retiro possui cerca de 9 mil habitantes e fica a aproximadamente 115 quilômetros da capital Florianópolis, na serra catarinense.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina

Quilombolas celebram memória de Mãe Bernadete e pedem justiça

Atlético de Madrid estreia em LaLiga com derrota para o Espanyol

Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa

Sem brilho, PSG vence Nantes na 1ª rodada do Francês

Justiça determina que Google quebre sigilo de usuário que ameaçou Felca

Caso Felca: Repercussão mostra como redes podem pautar agenda, diz analista

Paolini vence Kudermetova e vai enfrentar Swiatek na final do WTA 1000 de Cincinnati

Uma Bolívia em crise busca mudança após 20 anos de socialismo

Menor conheceu Hytalo aos 7 anos e já teve medidas protetivas da Justiça

Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana 