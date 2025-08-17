Atlético de Madrid estreia em LaLiga com derrota para o Espanyol
Muito ativo na janela de transferências para tentar fazer frente a Barcelona e Real Madrid, o Atlético de Madrid foi derrotado pelo Espanyol por 2 a 1 neste domingo (17), na primeira rodada da LaLiga.
O time 'colchonero' abriu o placar no estádio de Cornellà com o argentino Julián Álvarez cobrando falta no primeiro tempo (37').
Mas a virada dos anfitriões veio na segunda etapa, com os gols de Miguel Rubio (73') e Pere Milla (85').
O técnico do Atlético, Diego Simeone, colocou em campo cinco reforços, entre eles o meia Álex Baena, o zagueiro Dávid Hancko e o meia-atacante Thiago Almada.
Apesar das altas expectativas, o desempenho da equipe foi decepcionante.
Álvarez quase ampliou a vantagem do Atlético no início do segundo tempo, mas sua finalização explodiu na trave (57').
Depois veio a reação do Espanyol, que consegui uma vitória importante sua confiança, marcando um primeiro tropeço inesperado do Atlético.
"Não tivemos intensidade no jogo e temos que ter se quisermos fazer alguma coisa no campeonato", disse o meio-campista 'colchonero' Koke em entrevista à emissora Movistar.
ati/cyj/dr/ma/cb
© Agence France-Presse