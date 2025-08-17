Ao menos 150 desaparecidos no norte do Paquistão após chuvas de monção

Ao menos 150 pessoas estão desaparecidas no norte do Paquistão, onde equipes de resgate vasculham os escombros há três dias, após as chuvas de monção terem deixado quase 350 mortos, informaram autoridades locais à AFP neste domingo (17).

Só no distrito de Buner, "pelo menos 150 pessoas podem estar presas nos escombros de suas casas ou foram arrastadas pelas águas da enchente", disse Asfandyar Gatak, chefe da autoridade de gestão de desastres na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão.

Desde quinta-feira, chuvas torrenciais atingem o país, causando inundações, transbordamentos e deslizamentos de terra que varreram vilarejos inteiros e deixaram muitos moradores presos nos escombros.

A maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas, morreu quando suas casas desabaram ou foi eletrocutada.

