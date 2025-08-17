Topo

Notícias

Ao menos 150 desaparecidos no norte do Paquistão após chuvas de monção

17/08/2025 08h11

Ao menos 150 pessoas estão desaparecidas no norte do Paquistão, onde equipes de resgate vasculham os escombros há três dias, após as chuvas de monção terem deixado quase 350 mortos, informaram autoridades locais à AFP neste domingo (17). 

Só no distrito de Buner, "pelo menos 150 pessoas podem estar presas nos escombros de suas casas ou foram arrastadas pelas águas da enchente", disse Asfandyar Gatak, chefe da autoridade de gestão de desastres na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão. 

Desde quinta-feira, chuvas torrenciais atingem o país, causando inundações, transbordamentos e deslizamentos de terra que varreram vilarejos inteiros e deixaram muitos moradores presos nos escombros. 

A maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas, morreu quando suas casas desabaram ou foi eletrocutada.

la-zz/jma/pt/es/mmy/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano em São Paulo

Ao menos 150 desaparecidos no norte do Paquistão após chuvas de monção

Ataque a restaurante em Nova York deixa três mortos e oito feridos

'É preciso lutar': manifestantes em Israel pedem acordo para libertar reféns e fim da guerra em Gaza

Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos

TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

A lenta recuperação da foz do Rio Doce, 10 anos após Mariana

Inquérito contra Elon Musk no STF está parado há mais de três meses

Socos, cotoveladas e tapas: mulheres relatam onda de agressões no Parque Ibirapuera