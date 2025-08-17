Topo

Air Canada anuncia retomada de voos após intervenção do governo por greve

17/08/2025 07h34

A Air Canada anunciou a retomada gradual dos voos neste domingo (17), após a intervenção do governo para encerrar a greve de 10.000 comissários de bordo que começou no dia anterior e paralisou as operações da maior companhia aérea do país. 

O Conselho Canadense de Relações Industriais "ordenou à Air Canada que retomasse as operações e retornasse todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge ao trabalho até as 14h EDT (15h no horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2025", informou a empresa em um comunicado. 

Os voos serão retomados na noite deste domingo, mas a companhia levará vários dias para retornar às operações normais e algumas rotas permanecerão canceladas na próxima semana, alertou a empresa. 

Os comissários de bordo da Air Canada paralisaram o trabalho na manhã de sábado devido a um conflito salarial. 

O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos (Cupe), que representa os trabalhadores, havia declarado anteriormente que seus membros permaneceriam em greve até que o governo emitisse uma ordem formal para seu retorno ao trabalho. 

Além dos aumentos salariais, o sindicato buscou resolver a questão do trabalho em terra não remunerado, inclusive durante o processo de embarque. 

A Air Canada transporta 130.000 passageiros diariamente e voa diretamente para 180 cidades no mundo todo.

