Mais que cansaço: os sinais de que você pode estar emocionalmente exausto

Assim como o corpo, o cérebro também se desgasta. O excesso de trabalho, uso prolongado de telas, pressão para cumprir prazos e conflitos interpessoais sobrecarregam a mente, especialmente quando não há descanso adequado.

A irritabilidade é um dos sinais mais claros desse esgotamento: pequenas situações se tornam gatilhos para raiva, impaciência ou discussões. Isso ocorre porque regiões cerebrais ligadas às emoções e ao planejamento ficam sobrecarregadas.

A oscilação de humor é outro alerta - alternar rapidamente entre irritação, tristeza, sensibilidade extrema ou crises de choro sem motivo aparente. Essa instabilidade emocional é fruto da falta de desaceleração e de um excesso de responsabilidades que impedem momentos de autorregulação emocional.

Sintomas que afetam produtividade e autoestima

A exaustão emocional não afeta apenas o humor: ela compromete foco, memória e rendimento.

A falta de concentração torna difícil realizar mais de uma tarefa por vez e aumenta os erros. Já os lapsos de memória surgem porque o cérebro, sobrecarregado de informações e estresse, tem dificuldade de registrar e acessar lembranças.

A baixa produtividade é uma consequência direta: mesmo com esforço, a sensação é de não entregar o melhor, o que pode abalar a autoestima e gerar insegurança sobre a própria competência. Com o tempo, isso afeta projetos pessoais, relacionamentos e até a estabilidade financeira.

Corpo também traduz o cansaço da mente

O esgotamento emocional também se manifesta fisicamente.

Dores musculoesqueléticas, como tensão no pescoço, ombros e costas: podem surgir devido à contração muscular constante provocada pelo estresse.

A imunidade baixa leva a adoecimentos frequentes e sintomas psicossomáticos como gastrite, insônia ou taquicardia.

Outro sinal pouco discutido é a falta de desejo sexual, comum em períodos de alta sobrecarga mental, exigências profissionais ou cuidados com familiares doentes. Essa redução da libido não afeta apenas a vida íntima, mas pode fragilizar vínculos afetivos.

Reconhecer esses sinais e buscar ajuda, seja ajustando a rotina, investindo em lazer, terapia ou hábitos saudáveis, é fundamental para evitar que a exaustão evolua para quadros mais graves como depressão ou burnout.

*Com informações de reportagem publicada em 09/11/2023.