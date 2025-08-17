Sendo o carro uma paixão nacional, é natural querermos cuidar e também equipar nossos veículos com acessórios que possam valorizar, ou apenas agradar nosso gosto pessoal. Mas a verdade é que existe muita coisa inútil, que é oferecidas com promessas para ganhar potência, melhorar consumo, e no fim das gostas só servem mesmo para perder dinheiro.

Ao longo da minha experiência, vejo muita gente gastando dinheiro com acessórios que, na prática, trazem pouca ou nenhuma vantagem real. Hoje quero falar de alguns deles.

O primeiro é o famoso filtro de ar esportivo. No motor, ele substitui a caixa do filtro original por um modelo cônico, menos restritivo, que deixa entrar mais ar. A promessa é simples: mais ar significa mais potência. Mas, na prática, o ganho é irrisório.

Pior: com mais ar, entram também mais impurezas, o que pode prejudicar o motor no médio e longo prazo. Se o fabricante não coloca um filtro desses de fábrica — especialmente em carros turbinados — é porque não há necessidade.

Outros acessórios que já fizeram sentido, mas perdeu utilidade, são as calhas de chuva. Antigamente, com o ar-condicionado restrito a carros caros, abrir um pouco o vidro em dia de chuva era uma maneira de evitar o embaçamento. Hoje, até os modelos mais baratos vêm com ar-condicionado de série. Então, para quê instalar calha? Basta ligar o ar e pronto.

Também não vejo sentido em usar engates fixos apenas para "proteger" a traseira do carro. Além de estragar o desenho feito pelo projetista, eles não oferecem a proteção que muitos imaginam. Em colisões reais, podem entortar e até danificar mais o para-choque. Engate só faz sentido quando o carro realmente vai puxar algo — e, nesse caso, é melhor optar por modelos removíveis.

Na categoria "promessas milagrosas", entram aqueles dispositivos para economizar combustível. Já vi de tudo: peças magnéticas para a linha de combustível, aditivos "revolucionários", soluções de R$ 200 ou R$ 300 que prometem resultados que nem as montadoras conseguem alcançar. Isso é efeito placebo. Os fabricantes investem milhões para tornar seus carros mais eficientes; se algo tão simples funcionasse, já viria de fábrica.

Por fim, vamos ao farol de neblina. Ele não é inútil quando usado para a finalidade correta: dirigir com segurança em neblina, iluminando de forma baixa e espalhada a área próxima ao carro. O problema é que muita gente instala apenas para andar com ele ligado o tempo todo, achando que vai iluminar mais. Não vai. Quem realmente cumpre esse papel é o farol baixo. Fora da neblina, o farol auxiliar é mais um enfeite do que um aliado na condução.

Esses são alguns exemplos de acessórios que, na minha visão, não valem o investimento para o uso que a maioria das pessoas pretende. Talvez você tenha alguns deles no seu carro — e tudo bem. Mas é importante saber quando a utilidade é real e quando é puro marketing.