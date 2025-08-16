Topo

Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

16/08/2025 20h42

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou a recusa russa em aceitar um cessar-fogo, o que em sua avaliação "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito.

"Vemos que a Rússia rejeita os numerosos apelos por um cessar-fogo e não determinou quando deixará de matar. Isso complica a situação", expressou Zelensky na noite deste sábado (16) nas redes sociais.

"Se não têm a vontade de cumprir uma simples ordem de parar os bombardeios, pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer aplicar algo muito mais importante: uma coexistência pacífica por décadas com seu vizinho", acrescentou Zelensky.

