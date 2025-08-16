Topo

Notícias

Trump incentiva Ucrânia a ceder territórios à Rússia para guerra acabar

Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin - Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/08/2025 22h57Atualizada em 16/08/2025 23h03

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu de terminar a guerra se obter dois territórios que eles ocupam atualmente na Ucrânia —Donetsk e Lugansk, na parte leste. A sugestão ocorreu ontem no encontro do russo com o líder dos EUA, Donald Trump, no Alasca, informou o jornal The New York Times e a agência de notícias Reuters.

O que aconteceu

Trump respalda duas propostas russas. A primeira é tomar o controle total de dois oblasts (regiões administrativas) ucranianas e, depois, congelar a linha de frente em outras áreas que Moscou controla apenas parcialmente, assinalou à AFP uma fonte próxima ao assunto.

Putin "exige que a Ucrânia abandone o Donbass". A área compreende os oblasts de Donetsk e Lugansk, segundo uma fonte. Em troca, as forças russas iriam parar sua ofensiva na região portuária do Mar Negro de Kherson e Zaporizhzhia, no sul, onde as principais cidades seguem sob controle ucraniano.

Trump ofereceu a proposta ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que rejeitou, disse uma fonte à Reuters. Um quinto do território ucraniano é controlado pela Rússia, incluindo cerca de três quartos da província de Donetsk.

Republicano falou que concorda com Putin que um acordo de paz deveria ser buscado antes de um cessar-fogo prévio. Porém, o cessar-fogo é exigido pela Ucrânia e líderes europeus. A manifestação do líder norte-americano mostra uma mudança de visão em relação a declarações anteriores.

Zelensky denuncia recusa russa por cessar-fogo

Presidente ucraniano afirma que isso "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito. Na noite de hoje, Zelensky escreveu nas redes sociais que a Rússia rejeita vários apelos para o fim do conflito e "não determinou quando deixará de matar".

Se não têm a vontade de cumprir uma simples ordem de parar os bombardeios, pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer aplicar algo muito mais importante: uma coexistência pacífica por décadas com seu vizinho.
Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano

Apesar da crítica, Zelensky irá encontrar Trump na Casa Branca na segunda-feira (18). Segundo o jornal New York Times e a agência Reuters, o republicano convidou líderes europeus para participarem da reunião. Procurada, a Casa Branca não comentou.

As negociações com Putin no Alasca não conseguiram alcançar o cessar-fogo que Trump buscava. O líder dos EUA disse hoje que agora quer um acordo de paz rápido e completo e que Kiev deve aceitar porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são".

Cúpula terminou sem acordo

A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

PM é roubado em São Paulo, mas sobrevive após arma de bandido falhar; veja

Trump incentiva Ucrânia a ceder territórios à Rússia para guerra acabar

Justiça da Paraíba nega pedido de liberdade a Hytalo Santos e marido

Organização da COP30 volta atrás e libera açaí e outras comidas paraenses

Alcaraz supera um debilitado Zverev e fará final em Cincinnati contra Sinner

Idoso morre após mal súbito no Pico dos Marins, em SP

Confrontos eclodem em cidades da Sérvia em nova noite de protestos

Jurada de morte, traficante Diaba Loira morreu no Rio após trair facção

Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,5 milhão; confira dezenas

Prêmio da Timemania acumula e vai a R$ 16,5 milhões; confira números e time