Trump incentiva Ucrânia a ceder territórios à Rússia para guerra acabar

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu de terminar a guerra se obter dois territórios que eles ocupam atualmente na Ucrânia —Donetsk e Lugansk, na parte leste. A sugestão ocorreu ontem no encontro do russo com o líder dos EUA, Donald Trump, no Alasca, informou o jornal The New York Times e a agência de notícias Reuters.

O que aconteceu

Trump respalda duas propostas russas. A primeira é tomar o controle total de dois oblasts (regiões administrativas) ucranianas e, depois, congelar a linha de frente em outras áreas que Moscou controla apenas parcialmente, assinalou à AFP uma fonte próxima ao assunto.

Putin "exige que a Ucrânia abandone o Donbass". A área compreende os oblasts de Donetsk e Lugansk, segundo uma fonte. Em troca, as forças russas iriam parar sua ofensiva na região portuária do Mar Negro de Kherson e Zaporizhzhia, no sul, onde as principais cidades seguem sob controle ucraniano.

Trump ofereceu a proposta ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que rejeitou, disse uma fonte à Reuters. Um quinto do território ucraniano é controlado pela Rússia, incluindo cerca de três quartos da província de Donetsk.

Republicano falou que concorda com Putin que um acordo de paz deveria ser buscado antes de um cessar-fogo prévio. Porém, o cessar-fogo é exigido pela Ucrânia e líderes europeus. A manifestação do líder norte-americano mostra uma mudança de visão em relação a declarações anteriores.

Zelensky denuncia recusa russa por cessar-fogo

Presidente ucraniano afirma que isso "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito. Na noite de hoje, Zelensky escreveu nas redes sociais que a Rússia rejeita vários apelos para o fim do conflito e "não determinou quando deixará de matar".

Se não têm a vontade de cumprir uma simples ordem de parar os bombardeios, pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer aplicar algo muito mais importante: uma coexistência pacífica por décadas com seu vizinho.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano

Apesar da crítica, Zelensky irá encontrar Trump na Casa Branca na segunda-feira (18). Segundo o jornal New York Times e a agência Reuters, o republicano convidou líderes europeus para participarem da reunião. Procurada, a Casa Branca não comentou.

As negociações com Putin no Alasca não conseguiram alcançar o cessar-fogo que Trump buscava. O líder dos EUA disse hoje que agora quer um acordo de paz rápido e completo e que Kiev deve aceitar porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são".

Cúpula terminou sem acordo

A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.