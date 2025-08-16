Topo

Notícias

Trump entrega a Putin uma 'carta da paz' de sua esposa Melania

16/08/2025 22h41

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou a Vladimir Putin um item especial durante sua cúpula no Alasca: uma carta escrita por sua esposa, Melania Trump, pedindo ao líder russo que estabelecesse a paz em nome das crianças. 

O gabinete da primeira-dama respondeu a um artigo da Fox News na rede X contendo a breve carta no sábado, um dia após Trump e Putin não terem chegado a um acordo em sua reunião de alto nível sobre a Ucrânia. 

Putin leu a "carta da paz" imediatamente após Trump a entregar, sob o olhar atento de delegações de ambos os lados, segundo a Fox News. 

"No mundo de hoje, algumas crianças são forçadas a rir silenciosamente, alheias à escuridão que as cerca", diz a carta, que não menciona a Ucrânia diretamente. 

"Senhor Putin, o senhor pode, sozinho, restaurar o riso melodioso delas (...). Ao proteger a inocência dessas crianças, o senhor fará mais do que servir à Rússia: servirá à própria humanidade", continua a carta assinada por Melania. 

"Uma ideia tão ousada transcende todas as divisões humanas, e o senhor, senhor Putin, está pronto para implementar essa visão com um simples traço de caneta hoje mesmo", diz o texto. "A hora é agora", afirma.

Antes da reunião no Alasca, alcançar o cessar-fogo imediato era uma das principais exigências de Trump. O presidente americano havia ameaçado Moscou com "consequências gravíssimas" caso o país não interrompesse as hostilidades. 

No entanto, Trump abandonou sua exigência de cessar-fogo ao final da cúpula e afirmou que "a melhor maneira" de encerrar o conflito de três anos era um acordo de paz abrangente. 

Putin há muito tempo busca negociar diretamente um acordo abrangente e definitivo. Em contraste, Kiev e seus aliados europeus o veem como uma forma de Moscou ganhar tempo para expandir suas conquistas territoriais.

dl/des/atm/nn/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Mais de 250 pessoas evacuadas após novo incêndio na Turquia

Campeonato francês: Mônaco e Marselha tentam desbancar favoritíssimo PSG na temporada 25/26

Protestos tomam Israel antes de nova ofensiva em Gaza

'Estou plantando comida, não ódio': Lula manda recado a Trump do seu jardim

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano em São Paulo

Chuvas de monção deixam ao menos 150 desaparecidos no Paquistão

Samba na Gamboa faz homenagem a Candeia, que completaria 90 anos

Ataque a restaurante em Nova York deixa três mortos e oito feridos

Manifestantes em Israel pedem libertação de reféns e fim da guerra em Gaza

Air Canada anuncia retomada de voos após intervenção do governo por greve