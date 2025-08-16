Trump convida líderes europeus para reunião com Zelensky nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá encontrar o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, na segunda-feira para conversar sobre a guerra na Ucrânia. Segundo o jornal New York Times e a agência Reuters, ele convidou líderes europeus para participarem da reunião.

O que aconteceu

Republicano disse aos líderes europeus que apoiava um plano para acabar com a guerra. Após encontrar ontem o líder russo, Vladimir Putin, no Alasca, Trump abandonou a sugestão de um cessar-fogo imediato e sugeriu que um tratado de paz rápido pode ser negociado. O norte-americano classificou o encontro com o russo como bem-sucedido.

Para os EUA, a solução seria que Zelensky cedesse a região de Donbass e outras não ocupadas à Rússia. A informação foi repassada ao jornal por duas autoridades europeias. O líder ucraniano e líderes europeus já se manifestaram contra a concessão de terras desocupadas, importantes por terem linhas defensivas e também serem ricas em minerais.

Norte-americano falou com o ucraniano sobre seu encontro com Putin durante uma ligação hoje. O telefonema durou mais de uma hora e meia, disse Zelensky. Depois de uma hora, a conversa foi acompanhada por autoridades europeias e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), acrescentou.

Encontro ocorrerá na Casa Branca, em Washington, D.C. Ainda não está claro quem realmente participará da reunião, informou a Reuters. Procurada, a Casa Branca não comentou.

As negociações no Alasca não conseguiram alcançar o cessar-fogo que Trump buscava. O líder dos EUA disse hoje que agora quer um acordo de paz rápido e completo e que Kiev deve aceitar porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são".

Zelensky retornará aos EUA pela primeira vez, meses após conversas tensas com Trump. Para ele, evitar uma repetição da briga no Salão Oval é fundamental para preservar as relações com os EUA, que ainda fornecem assistência militar e são a principal fonte de inteligência sobre a atividade militar da Rússia.

Cúpula terminou sem acordo

A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seria garantida e os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.

Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.

Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.

Trump procurou amenizar essas preocupações. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território.

(Com AFP e Reuters)