Trump diz que reunião com Putin foi ótima e anuncia encontro com Zelensky

Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin - Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus
Foto divulgada pela Casa Branca mostra Donald Trump sorrindo ao lado de Vladimir Putin Imagem: Reprodução/Instagram/@whitehouse e @potus
do UOL

Do UOL, no Rio

16/08/2025 07h50

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como bem sucedido o encontro com Vladmir Putin, que terminou sem Acordo de Paz.

O que aconteceu

Trump disse que o encontro com Putin correu bem, assim como o telefonema com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Também participaram da chamada líderes europeus e o secretário-geral da Otan.

Todos determinaram que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é avançar diretamente para um Acordo de Paz, que encerraria a guerra, e não apenas para um Acordo de Cessar-Fogo, que muitas vezes não se sustenta.
Donald Trump

Zelensky vai aos Estados Unidos segunda-feira. De acordo com Trump, um encontro entre ele e o presidente ucraniano está marcado para a próxima semana. "Se tudo der certo, vamos agendar uma reunião com o presidente Putin", escreveu em uma rede social.

Reunião de Trump e Putin terminou sem acordo

A reunião ocorrida no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa.

O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado para as conversas.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seriam garantidas e os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.

O presidente russo elogiou o "esforço" do governo Trump em buscar uma solução para a guerra. Ele ressaltou os interesses em comuns e as trocas que as duas nações podem ter em diversos setores, como economia e meio ambiente. "Sempre consideramos a nação ucraniana como irmã e queremos que isso aconteça novamente. Isso [o conflito] é uma tragédia para nós", acrescentou.

