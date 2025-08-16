Topo

Trump descarta cessar-fogo imediato na Ucrânia e pede 'acordo de paz'

16/08/2025 06h33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou um cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia neste sábado (16) e pediu diretamente um "acordo de paz" após retornar da cúpula no Alasca com seu homólogo russo, Vladimir Putin. 

"Todos concordaram que a melhor maneira de encerrar a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não é cumprido", disse Trump em uma mensagem em sua conta na rede Truth Social. 

Ele também confirmou que receberia o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca na tarde de segunda-feira, conforme anunciado anteriormente. 

"Se tudo correr bem, agendaremos uma reunião com o presidente Putin", acrescentou o magnata republicano, sugerindo uma cúpula tripartite entre os líderes russo e ucraniano, mediada por Washington. 

"Potencialmente, milhões de vidas serão salvas", concluiu Trump.

© Agence France-Presse

