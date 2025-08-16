Trump adota abordagem de Putin sobre rota para paz na Ucrânia após encontro no Alasca

Por Steve Holland e Andrew Osborn e Yuliia Dysa

WASHINGTON/MOSCOU/KIEV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que a Ucrânia deve fazer um acordo pelo fim da guerra com Moscou porque "a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são", depois de realizar uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, que não conseguiu alcançar um cessar-fogo.

Em um briefing com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, uma fonte familiarizada com a discussão citou Trump dizendo que o líder russo havia oferecido congelar a maioria das linhas de frente se as forças de Kiev cedessem Donetsk, a região industrial que é um dos principais alvos de Moscou.

Zelenskiy rejeitou a demanda, disse a fonte. A Rússia já controla 20% da Ucrânia, incluindo cerca de 75% da província de Donetsk, onde entrou pela primeira vez em 2014.

Em uma grande mudança, Trump também disse que havia concordado com Putin que os negociadores deveriam ir direto para um acordo de paz - não por meio de um cessar-fogo, como a Ucrânia e seus aliados europeus, até agora com o apoio dos EUA, têm exigido.

Zelenskiy disse que viajará para Washington na segunda-feira, enquanto aliados europeus de Kiev saudaram os esforços de Trump, mas prometeram apoiar a Ucrânia e reforçar as sanções contra a Rússia.

Trump se reuniu com Putin por quase três horas no Alasca na sexta-feira, na primeira cúpula EUA-Rússia desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que acabaria com a guerra, e não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta", escreveu Trump em publicação no Truth Social.

RÚSSIA DEVE RECEBER BEM MUDANÇA DE TRUMP

A declaração de Trump será bem recebida em Moscou, que diz querer um acordo completo - não uma pausa - mas que isso será complexo porque as posições são "diametralmente opostas".

As Forças Russas estão avançando gradualmente há meses. A guerra - a mais mortal na Europa nos últimos 80 anos - matou ou feriu bem mais de um milhão de pessoas de ambos os lados, incluindo milhares de civis ucranianos, em sua maioria, de acordo com analistas.

Antes da cúpula, Trump havia dito que não ficaria satisfeito a menos que um cessar-fogo fosse acordado. Mas depois ele disse que, após suas conversas com Zelenskiy, "se tudo der certo, marcaremos uma reunião com o presidente Putin".

As conversas de segunda-feira serão realizadas no Salão Oval da Casa Branca, onde Trump e o vice-presidente JD Vance deram ao líder ucraniano uma brutal bronca pública em fevereiro, acusando-o de ingratidão.

Zelenskiy disse, após conversar com Trump, que apoia a ideia de uma reunião tripartite.

Mas Putin não sinalizou nenhum movimento nas posições de longa data da Rússia sobre a guerra e não fez nenhuma menção ao encontro com Zelenskiy. Seu assessor Yuri Ushakov disse à agência de notícias estatal russa Tass que uma cúpula tripartite não havia sido discutida.

GARANTIAS DE SEGURANÇA PARA A UCRÂNIA

Em uma entrevista com Sean Hannity, da Fox News, Trump sinalizou que ele e Putin haviam discutido transferências de terras e garantias de segurança para a Ucrânia, e haviam "concordado amplamente".

"Acho que estamos bem perto de um acordo", disse ele, acrescentando: "A Ucrânia tem que concordar com isso. Talvez eles digam 'não'"

Perguntado sobre o que ele aconselharia Zelenskiy a fazer, Trump disse: "É preciso fazer um acordo".

"Veja, a Rússia é uma potência muito grande, e eles não são", acrescentou.

Zelenskiy tem enfatizado a necessidade de garantias de segurança para Kiev a fim de impedir que a Rússia invada novamente no futuro.

Ele disse que ele e Trump haviam discutido "sinais positivos do lado norte-americano" sobre a participação, e que a Ucrânia precisava de uma paz duradoura, e não "apenas mais uma pausa" entre as invasões russas.

Putin, que até agora tem se oposto ao envolvimento estrangeiro na manutenção da paz, disse que concorda com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser "garantida".

"Gostaria de esperar que o entendimento a que alcançamos nos permita chegar mais perto desse objetivo e abrir caminho para a paz na Ucrânia", disse Putin em uma reunião em que nenhum dos líderes respondeu a perguntas.

"Esperamos que Kiev e as capitais europeias não tentem interromper o progresso emergente por meio de provocações ou intrigas nos bastidores."

Para Putin, o próprio fato de se sentar com Trump representou uma vitória. O líder do Kremlin havia sido condenado ao ostracismo pelos líderes ocidentais desde o início da guerra e, apenas uma semana antes, havia enfrentado uma ameaça de novas sanções por parte de Trump.

Trump encerrou seus comentários após a cúpula dizendo a Putin: "Falaremos com você muito em breve e provavelmente o veremos novamente muito em breve".

"Da próxima vez em Moscou", respondeu um sorridente Putin em inglês. Trump disse que ele poderia "ser um pouco criticado por isso", mas que ele poderia "possivelmente ver isso acontecendo".