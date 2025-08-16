Topo

Prêmio da Timemania acumula e vai a R$ 16,5 milhões; confira números e time

16/08/2025 20h18Atualizada em 16/08/2025 20h54

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas hoje no concurso 2282 da Timemania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-25-26-48-57-76-79.

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 16,5 milhões.

O time do coração é o Goiás; 12.781 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve duas apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 89.240,62.

125 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 2.039,78 para cada uma.

2.809 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

28.571 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

