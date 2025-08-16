Topo

Notícias

"Só tem um caminho: implementar", diz Marina sobre metas climáticas

16/08/2025 16h43

Ao ser questionada sobre a expectativa para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva foi enfática ao afirmar que "agora, só tem um caminho: implementar".

A ministra deu a declaração após participar, neste sábado (16), no Rio de Janeiro, do evento voltado para mobilização política em ações climáticas The Climate Reality Project, liderado pelo ex-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental, Al Gore.

A ministra Marina Silva e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore participam de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Notícias relacionadas:

Ao responder à imprensa, Marina Silva complementou: "É preciso agora implementar os compromissos que nós já assumimos por consenso. Assumimos em Dubai, no Azerbaijão, que era US$ 1,3 trilhão [para financiamento climático], de triplicar [energia] renovável, duplicar eficiência energética, nos afastar para longe de combustível fóssil, de desmatamento, viabilizar os recursos de perdas e danos. Tudo isso já foi decidido", diz.

A ministra ressaltou que o mundo chegou ao limiar do processo que já é debatido há 33 anos e vive hoje uma crise civilizatória, em que líderes preferem guerrear entre si a declarar guerra contra uma ameaça planetária. "São 500 mil vidas perdidas a cada ano, só em função de onda de calor. Em dois anos, as ondas de calor matam mais pessoas do que o que aconteceu com a covid-19", destacou.

De acordo com a ministra, o sucesso das negociações climáticas está em um bom planejamento para os próximos dez anos que garanta a efetividade de ações para manter o aquecimento do planeta em 1,5º acima do nível pré-industrial. "Se o Acordo de Paris nos levou ao caminho das regras e da negociação, agora tem que nos levar para o mapa do caminho da implementação", reforçou Marina.

A ministra Marina Silva participa de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project, no Rio - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Recursos

Ao ser questionada sobre os recursos de terras raras existentes em territórios ocupados por comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, a ministra voltou a apoiar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de vetar os dispositivos que tratam do assunto na proposta que mudou as regras do licenciamento ambiental no país e que originou a Lei nº 15.190.

"A decisão e os vetos que o presidente Lula fez no PL, que retirava o direito de manifestação dos povos indígenas, dos povos, quilombolas e comunidades tradicionais, em qualquer que seja o empreendimento que tenha a ver com suas terras, é uma parte dessa resposta", afirmou a Marina.

Para ela, qualquer solução técnica não pode ser desprovida do cuidado ético com aqueles que têm um estilo de vida diferente e ajudam a proteger os recursos naturais e a equilibrar o planeta. "O esforço é de que não se olhe só para a necessidade, pelo lado da demanda, que se tenha um crivo ético também pelo lado da oferta. São exposições concretas que o Brasil tem que ter na COP para ser um legado de verdade", disse.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia

Bolsonaro volta à prisão domiciliar após exames médicos a semanas de veredicto

CCJ do Senado inclui PEC da autonomia financeira do BC na pauta de 20 de agosto

Governo do Canadá intervém para deter greve da Air Canada

Com Pogba na torcida, Monaco estreia no Francês com vitória sobre o Le Havre

Para a Ucrânia, cúpula no Alasca foi uma grande decepção

Hytalo e marido passam por audiência de custódia e seguem presos em SP

Barcelona estreia no Espanhol com vitória tranquila sobre o Mallorca

Datafolha: 35% dos brasileiros veem Lula como culpado pelo tarifaço e 22% apontam Bolsonaro

"Só tem um caminho: implementar", diz Marina sobre metas climáticas

Trump renuncia a cessar-fogo na Ucrânia após cúpula com Putin