São Paulo bate Ferroviária e avança à semi do Brasileirão Feminino

Jogando em casa, o São Paulo foi mais ofensivo nos primeiros minutos da partida, bom boas jogadas pela esquerda com Bia Menezes. Mas durou pouco: com marcação encaixada, a Ferroviária passou a ditar o ritmo, e abriu o placar aos 20 minutos, após Júlia Beatriz arrancar com a bola pela esquerda e rolar para Mylena carioca chutar para o fundo da rede. Com mais posse de bola, as Guerreiras Grenás quase ampliaram aos 39 minutos, com um belo gol de cobertura de Nat Vendito. A goleira Carlinha se esticou para defender, mas a bola explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, as Soberanas não pederam tempo: logo aos cinco minutos, Bruna Calderan avançou pela direita e cruzou para Giovanna Crivelari se antecipou à zagueira Andressa e cabeceou certeira para o fundo do gol. Tudo igual no Morumbis. Seis minutos depois, por muito pouco a Ferroviária não passa a frente o placar, com uma linda arrancada de Júlia Beatriz, que invadiu a área, driblou a marcação, mas na hora de finalizar chutou mal com a esquerda e bola passou rente ao gol.

Aos 22 minutos, após cruzamento do São Paulo, a zagueira Camilinha da Ferroviária tentou desviar e quase marca contra, mas a goleira Luciana espalmou para fora, no reflexo. Já nos acréscimos, em cobrança de falta, Luciana desferiu uma bomba, e a goleira Luciana brilhou de novo e impediou o segundo gol são paulino. O jogo terminou mesmo em 1 a 1 e como o jogo de ida também terminou empatado (0 a 0), a definição da vaga seguiu para a cobrança de pênaltis. .

Penalidades

Primeira a cobrar pênalti, Camila converteu para a Ferroviária. Na sequência, Jé Soares marcou para o São Paulo. Depois, brilhou a estrela da goleira Carlinha que defendeu a cobrança de Mariana Santos. Em seguinda,Kaká converteu para o São Paulo. Na terceira cobrança da Ferroviária, Andressa desperdiçou chutando a bola na trave. Já Bruna Calderan coverteu mais um para as Soberanas, e o placar já estava 3 a 1 para o São Paulo. Na quarta cobrança das Guerreira Grenás, Fátima Dutra conseguiu converter, mesmo chutando à meia altura; a goleira chegou a tocar na bola. Coube à Maressa acertar a última cobrança e selar a classificação das Soberanas às semifinais do Brasileirão.