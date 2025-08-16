REPERCUSSÃO-Líderes globais reagem à cúpula entre Trump e Putin sobre guerra na Ucrânia

(Reuters) - Veja as reações de líderes globais neste sábado à cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que não resolveu a guerra de Moscou na Ucrânia.

PRESIDENTE DA UCRÂNIA, VOLODYMYR ZELENSKIY

"Apoiamos a proposta do presidente Trump de uma reunião trilateral entre a Ucrânia, os EUA e a Rússia. A Ucrânia enfatiza que as principais questões podem ser discutidas em nível de líderes, e um formato trilateral é adequado para isso."

"Na segunda-feira, eu me reunirei com o presidente Trump em Washington, D.C., para discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra."

"É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as etapas para assegurar garantias de segurança confiáveis junto com os Estados Unidos. Também discutimos sinais positivos do lado norte-americano em relação à participação na garantia da segurança da Ucrânia."

DECLARAÇÃO CONJUNTA DOS LÍDERES EUROPEUS

"Temos certeza de que a Ucrânia deve ter garantias de segurança rígidas para defender efetivamente sua soberania e integridade territorial. Saudamos a declaração do presidente Trump de que os EUA estão preparados para dar garantias de segurança."

"Caberá à Ucrânia tomar decisões em seu território. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força."

"Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de chegar ao fim da luta e a uma paz justa e duradoura... Continuaremos reforçando as sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia."

"A Ucrânia pode contar com nossa solidariedade inabalável enquanto trabalhamos para alcançar uma paz que proteja os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa."

PRIMEIRO-MINISTRO DO REINO UNIDO, KEIR STARMER

"Os esforços do presidente Trump nos deixaram mais perto do que nunca de acabar com a guerra ilegal da Rússia na Ucrânia. Sua liderança na busca de um fim para a matança deve ser elogiada."

"Congratulo a abertura dos Estados Unidos, juntamente com a Europa, para fornecer garantias de segurança robustas à Ucrânia como parte de qualquer acordo. Esse é um progresso importante e será fundamental para impedir que Putin volte a atacar."

"Enquanto isso, até que ele interrompa seu ataque bárbaro, continuaremos apertando os parafusos de sua máquina de guerra com ainda mais sanções."

"Nosso apoio inabalável à Ucrânia continuará pelo tempo que for necessário."

PRESIDENTE DA FRANÇA, EMMANUEL MACRON

"Também será essencial aprender todas as lições dos últimos 30 anos e, em particular, a propensão bem estabelecida da Rússia de não cumprir seus próprios compromissos."

"Continuaremos trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump e o presidente Zelenskiy para garantir que nossos interesses sejam preservados em um espírito de unidade e responsabilidade."

"A França continua a estar resolutamente ao lado da Ucrânia."

PRIMEIRA-MINISTRA DA ITÁLIA, GIORGIA MELONI

"Um vislumbre de esperança finalmente se abriu para discutir a paz na Ucrânia... A Itália está fazendo sua parte, junto com seus aliados ocidentais."

CHANCELER DA ALEMANHA, FRIEDRICH MERZ

"A Ucrânia pode contar com nossa solidariedade inabalável enquanto trabalhamos em prol de uma paz que proteja os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa."

PRESIDENTE DA COMISSÃO EUROPEIA, URSULA VON DER LEYEN

"A União Europeia está trabalhando em estreita colaboração com o presidente Zelenskiy e os Estados Unidos para alcançar uma paz justa e duradoura. São essenciais fortes garantias de segurança que protejam os interesses vitais de segurança ucranianos e europeus."

PRIMEIRO-MINISTRO DA HUNGRIA, VIKTOR ORBÁN

"Durante anos, vimos as duas maiores potências nucleares desmantelarem a estrutura de sua cooperação e dispararem mensagens hostis de um lado para o outro. Isso agora chegou ao fim. Hoje o mundo é um lugar mais seguro do que era ontem."

PRIMEIRO-MINISTRO DA POLÔNIA, DONALD TUSK

"O Ocidente deve permanecer unido ao entrar em um momento decisivo para o futuro da Ucrânia e para a segurança europeia."

"O jogo pelo futuro da Ucrânia, pela segurança da Polônia e de toda a Europa entrou em uma fase decisiva."

"Hoje, está ainda mais claro que a Rússia respeita apenas os fortes, e Putin provou mais uma vez ser um jogador astuto e implacável. Portanto, manter a unidade de todo o Ocidente é muito importante."

PRIMEIRO-MINISTRO DA SUÉCIA, ULF KRISTERSSON

"Sei que muitos suecos estão preocupados com o que as conversas de ontem à noite entre Putin e Trump podem significar."

"Uma paz ruim, nos termos da Rússia, significaria que a Rússia poderia ameaçar mais países europeus. Portanto, é extremamente importante que uma Europa unida continue dando à Ucrânia todo o apoio necessário para evitar perder a guerra."

"O governo continuará se engajando em um diálogo próximo com a Ucrânia, com outros países europeus e com os Estados Unidos. A pressão sobre a Rússia deve continuar para alcançar um cessar-fogo e terminar a guerra com fortes garantias de segurança para o futuro."

(Reportagem da Reuters)