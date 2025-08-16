Topo

Putin diz que discutiu a paz na Ucrânia com Trump 'sobre uma base justa'

16/08/2025 12h55

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (16) que discutiu maneiras de encerrar o conflito na Ucrânia "sobre uma base justa" durante seu encontro com seu homólogo americano, Donald Trump. 

Em declarações a funcionários de alto escalão em Moscou no dia seguinte às negociações no Alasca, Putin enfatizou que a cúpula com Trump foi "oportuna" e "muito útil", segundo declarações divulgadas pelo Kremlin.

