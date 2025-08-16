PM é roubado em São Paulo, mas sobrevive após arma de bandido falhar; veja
Um policial militar que estava de folga foi vítima de uma tentativa de latrocínio hoje na Vila Maria, zona norte de São Paulo.
O que aconteceu
Vídeo mostra os três criminosos abordando o policial. Ele reage ao assalto e é agredido pelos bandidos.
Um dos assaltantes tenta atirar contra a vítima, mas a arma falha. O grupo fugiu em três motos e levou pertences do policial. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não detalhou o que foi roubado.
Policial foi socorrido ao pronto-socorro com ferimentos na cabeça. Polícia tenta identificar e localizar os criminosos.