Topo

Notícias

PM é roubado em São Paulo, mas sobrevive após arma de bandido falhar; veja

Pedro Vilas Boas e Beatriz Gomes
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/08/2025 23h04Atualizada em 16/08/2025 23h17

Um policial militar que estava de folga foi vítima de uma tentativa de latrocínio hoje na Vila Maria, zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo mostra os três criminosos abordando o policial. Ele reage ao assalto e é agredido pelos bandidos.

Um dos assaltantes tenta atirar contra a vítima, mas a arma falha. O grupo fugiu em três motos e levou pertences do policial. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não detalhou o que foi roubado.

Policial foi socorrido ao pronto-socorro com ferimentos na cabeça. Polícia tenta identificar e localizar os criminosos.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

PM é roubado em São Paulo, mas sobrevive após arma de bandido falhar; veja

Trump incentiva Ucrânia a ceder territórios à Rússia para guerra acabar

Justiça da Paraíba nega pedido de liberdade a Hytalo Santos e marido

Organização da COP30 volta atrás e libera açaí e outras comidas paraenses

Alcaraz supera um debilitado Zverev e fará final em Cincinnati contra Sinner

Idoso morre após mal súbito no Pico dos Marins, em SP

Confrontos eclodem em cidades da Sérvia em nova noite de protestos

Jurada de morte, traficante Diaba Loira morreu no Rio após trair facção

Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

Aposta de MG acerta Lotofácil e ganha R$ 1,5 milhão; confira dezenas

Prêmio da Timemania acumula e vai a R$ 16,5 milhões; confira números e time