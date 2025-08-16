Topo

Notícias

Polícia abre investigação por insultos racistas a atacante do Bournemouth no estádio do Liverpool

16/08/2025 12h19

A polícia inglesa anunciou que abriu uma investigação após um torcedor do Liverpool ter proferido insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo de abertura da Premier League.

O jogador declarou neste sábado (16), um dia depois da partida, que os insultos que recebeu o marcarão "para sempre",

"Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu" para apoiá-lo, explicou.

O jogo, que terminou com a vitória do Liverpool por 4 a 2, foi paralisado aos 29 minutos, quando Semenyo relatou os insultos por parte de um torcedor dos 'Reds', um homem de 47 anos, que foi expulso do estádio de Anfield.

Depois da partida, a Premier League anunciou que abriria uma investigação interna e que dava todo o seu apoio ao jogador.

Em comunicado, a organização do campeonato inglês afirmou que iria "trabalhar com as partes envolvidas e as autoridades para garantir que nossos estádios ofereçam um ambiente inclusivo e agradável para todos".

Na sexta-feira, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, disse que o episódio foi uma "vergonha" e pediu "educação para as gerações mais jovens" contra o racismo.

gbe/cyj/dam/meb/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Com 2 gols de Richarlison, Tottenham estreia com vitória no Inglês

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames médicos

REPERCUSSÃO-Líderes globais reagem à cúpula entre Trump e Putin sobre guerra na Ucrânia

Eleições na Bolívia: O fim de uma era política no país?

Chanceler alemão sugere que cúpula Trump-Putin-Zelensky ocorra na Europa

Zelenskiy busca evitar nova briga em conversas com Trump em Washington na 2ª-feira

Greve de funcionários da Air Canada suspende cinco voos no Brasil

Espanha enfrenta 3ª semana de alerta por onda de calor e segue combatendo incêndios florestais

Putin diz que falou com Trump sobre meios para conseguir a paz na Ucrânia 'com base justa'

Trump adota abordagem de Putin sobre rota para paz na Ucrânia após encontro no Alasca

O que se sabe após a cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia