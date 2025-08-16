Dino determina devolução de emenda de deputado do PL e manda PF investigar caso

Por determinação do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), R$ 6 milhões de uma emenda do deputado Alberto Fraga (PL-GO) para a área da saúde do Distrito Federal terão de ser devolvidos.

Dino mandou notificar a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República) para que investiguem suspeitas de irregularidades no uso dos recursos públicos.

Em nota, Fraga afirmou que não tem responsabilidade sobre a execução do dinheiro e "reafirma seu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência dos atos administrativos". "Eventuais inconsistências devem ser apuradas com responsabilidade, respeitando os trâmites legais e o contraditório das instituições envolvidas."

A Secretaria de Saúde do DF disse que "trabalha de maneira transparente com os órgãos de controle".

A decisão foi tomada depois que o Ministério da Saúde apontou que a execução da emenda "demonstrou incompatibilidade com preços de mercado". As verbas foram destinadas ao projeto A Tenda+, voltado ao atendimento médico itinerante no DF.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.