Patrocínio da Loteria do RJ beneficia time de Romário e empresa de amigo

Um patrocínio de R$ 14 milhões da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) para a Série A2 do Campeonato Carioca beneficiou o América-RJ, presidido pelo senador Romário (PL), e a Ônix Organização e Produção de Eventos, cujo diretor financeiro, Márcio Estrella, é amigo e parceiro de negócios do ex-jogador.

O torneio —que termina neste domingo com a segunda partida da final entre Bangu e São Gonçalo— começou em 17 de maio, com América-RJ x Cabofriense, com a presença de Romário e do governador Cláudio Castro (PL).

O contrato foi assinado em 8 de maio pela Loterj —autarquia do governo do Rio subordinada à Casa Civil— e todo o processo foi conduzido por Estrella, também vice-presidente jurídico e de finanças do América-RJ e dono da Phoenix Solution, responsável pela gestão tributária de Romário e familiares.

A Ônix foi contratada apesar de não comprovar experiência em eventos esportivos de grande porte, exigência da Loterj. Seu portfólio incluía apenas shows e exposições agropecuárias.

Designada pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio) como responsável pelo agenciamento do patrocínio e exposição da marca da Loterj, a empresa ficou com 22% do valor do contrato (R$ 3 milhões).

Segundo documento enviado à Loterj, 46% do restante (R$ 5 milhões) seriam repassados ao América-RJ, e outros nove clubes receberiam 6% (R$ 660 mil) cada um.

A divisão contraria documento da Loterj que dizia que o patrocínio "não privilegia um time específico" e que "envolve todo o futebol de base e regionalizado do estado".

Questionada pelo UOL, a Ônix afirmou que o percentual do América caiu para 22% (R$ 2,4 milhões), ainda o maior. O restante do bolo foi dividido, segundo a firma, com todos os outros 11 times da Série A2, em percentuais que a empresa não quis divulgar.

Justificativas da Ônix: 'Tetracampeão'

O CEO da Ônix, Alexandre Magno, afirmou que a divisão foi definida com base no retorno de contrapartidas e listou cinco razões para o América-RJ receber o maior percentual.

A primeira delas é o fato de o time ter uma "presidência de destaque": "O clube é presidido por um tetracampeão mundial [Romário], o que agrega valor à sua imagem".

Mencionou ainda que o América-RJ teve o maior público nos estádios em 2024, mais seguidores nas redes sociais, maiores audiências e categorias de base com destaque nacional. Em campo, o time de Romário terminou apenas em sexto lugar, fora das semifinais.

Magno negou interferência de Romário e disse que Estrella atuou "de forma árdua, sem remuneração".

Com sede em Volta Redonda, interior do Rio, a Ônix apresentou à Loterj uma lista de eventos musicais para comprovar capacidade técnica. Questionada sobre eventos esportivos de grande porte, não enviou exemplos.

Romário também nega participação

O senador afirmou, por meio da assessoria, que não participou do processo de concessão do patrocínio.

"O senador Romário esclarece que o América-RJ, assim como os demais clubes da Série A2, não participou de qualquer tratativa relacionada ao contrato de patrocínio da Loterj. Diante disso, não irá se manifestar sobre o tema", diz a nota do senador.

Nos bastidores, porém, ele é apontado como principal articulador, tendo participado de reunião que apresentou o projeto aos clubes, segundo o UOL apurou com duas pessoas presentes.

A Loterj declarou que a concessão seguiu critérios técnicos e que a divisão do valor coube exclusivamente à Ferj.

A federação, por sua vez, disse que apenas autorizou a busca e formalização do patrocínio, sem participar da definição dos critérios, "estabelecidos exclusivamente entre os próprios clubes".

Contrapartidas do patrocínio

O aporte garantiu a marca da Loterj em placas, uniformes, redes sociais, transmissões ao vivo e no "naming rights" do torneio, que passou a se chamar Cariocão Série A2 Loterj.

Também incluiu as categorias de base masculinas e femininas e o futebol profissional feminino.

A Ferj cedeu gratuitamente os direitos de "naming" e exposição da marca.

Segundo a Loterj, sem o patrocínio, a Série A2 não teria sido realizada em 2025.