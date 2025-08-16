Headphone i2GO com bluetooth é bom para trabalho, treino e estudo; veja

Ter um headphone sem fio e com bateria que dura o dia todo pode ser uma mão na roda na hora de treinar, trabalhar e estudar. Quem está buscando um modelo para acompanhar todas as tarefas do dia pode se interessar pelo headphone Bass 500, da i2GO.

Com conexão sem fio Bluetooth 5.1, o produto permite maior liberdade de movimentos a quem usa e ainda é dobrável, o que ajuda na hora de carregar e colocar na bolsa ou mochila. Quer saber se esse modelo vale a pena para você? Confira a seguir o que ele tem de bom, pontos de atenção e o que diz quem já comprou:

O que a i2GO diz sobre o produto

Promete bateria com autonomia de 30 horas após a carga completa (duas horas);

Dá para acessar um controle multimídia para atender e encerrar chamadas, bem como controlar o volume dos sons;

O microfone é integrado para atender chamadas diretamente do dispositivo;

Tem conexão sem fio Bluetooth 5.1, de até dez metros;

Com 185 g, promete ser leve para exercícios físicos;

Arco regulável para melhor ajuste aos ouvidos;

Almofadas acolchoadas que cobrem as orelhas por completo e prometem mais conforto;

É dobrável, o que deixa o produto mais fácil de guardar;

Driver dinâmico de 40 mm que promete reproduzir sons com agudos potentes e graves estáveis.

O que diz quem comprou

Com mais de 200 compras só no mês passado na Amazon, esse headphone conquistou a nota média de 4,6 (do total de cinco). Quem comprou elogia pontos como o custo-benefício e a qualidade do som.

Ele é excelente, confortável...] A bateria é bem durável... eu usei 4 horas por dia de segunda a sexta, aos sábados usei em torno de 4h a 6h e um pouco aos domingos.. a bateria dura em torno de 1 semana certinho, mas carrega bem ligeiro pra 100%. Uso também para atividades físicas e é excelente. Ele cancela bem os ruídos externos. Laerte

Ele é um fone que fica super confortável na cabeça, o volume pode ficar muito alto e a bateria realmente dura mais de um dia. Consigo usar ele de forma moderada sem carregar durante uns três ou quatro dias. Já quando uso ele direto por mais tempo escutando música num volume mais alto preciso carregar só lá pro final do segundo dia. Esse mecanismo de poder conectar até dois dispositivos simultaneamente nele através do Bluetooth realmente funciona. Anônimo

É bonito, resistente e confortável, dá pra esquecer que esta usando. Daniele N

Pontos de atenção

Algumas pessoas reclamam da qualidade do som e dizem que a conexão Bluetooth falha em alguns momentos. Confira:

Produto fica desconectando e cortando a música, não funciona infelizmente. Adriano

É um bom custo-benefício, mas achei grave demais. Para quem curte um som mais limpo, não recomendo. Bruno

* com informações de reportagem publicada em 15/04/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.