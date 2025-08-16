Organização da COP30 volta atrás e libera açaí e outras comidas paraenses

A OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos) recuou e liberou a venda de açaí e outras comidas típicas do Pará por estabelecimentos contratados para a COP30, que será realizada em Belém em novembro.

O que aconteceu

Mudança ocorreu após atuação do ministro do Turismo, Celso Sabino, disse governo federal. "O Ministério do Turismo destaca que Belém é reconhecida como cidade criativa da Gastronomia pela Unesco e este ano recebeu o prêmio pela publicação Lonely Planet - maior editora de guias de viagem do mundo, como única cidade brasileira entre as 10 melhores gastronomias do mundo", diz trecho da nota divulgada.

Edital listava os seguintes itens como alimentos com alto risco de contaminação:

açaí;

tucupi;

maniçoba;

maionese;

ostras cruas;

carnes malpassadas;

sucos de fruta naturais;

bebidas abertas e sem nota fiscal;

leite cru e derivados não pasteurizados;

doces caseiros com cremes ou ovos sem refrigeração;

gelo artesanal ou não industrializado; alimentos preparados com antecedência e fora de refrigeração;

produtos artesanais sem rotulagem ou registro sanitário

Venda de bebidas alcoólicas poderá ocorrer entre 15h até o fechamento do restaurante. Antes, ela devia ser suspensa às 21h. Cervejas poderão ser vendidas no horário do almoço.

Mudança na realização da COP30

Brasil reafirmou nesta semana que a COP30 irá acontecer em Belém. O anúncio foi uma resposta a 48 questionamentos feitos por países sobre a capacidade da cidade em receber o evento, segundo a Folha de S.Paulo.

Documento foi enviado à UNFCCC, braço de clima da ONU. A convenção é responsável pela COP30.

Os países pedem condições mínimas de acomodação e custo. A principal reclamação é sobre os altos preços cobrados para se hospedar na capital paraense.