Onze mortos após explosão em fábrica de armas na Rússia

Uma explosão em uma fábrica de armas na região de Ryazan, na Rússia, deixou pelo menos 11 mortos na sexta-feira, informaram autoridades russas neste sábado (16), citando o descumprimento das normas de segurança como a principal causa.

"Durante as buscas entre os escombros, mais dois corpos foram encontrados. Infelizmente, 11 pessoas morreram", informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram.

Também especificou que 130 pessoas ficaram feridas e que mais de 360 socorristas estavam trabalhando no local.

A mídia local informou que o incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira em uma oficina com materiais explosivos e divulgou vídeos ? não verificados pela AFP ? que mostram uma grande coluna de fumaça subindo para o céu.

Segundo a imprensa regional, a explosão afetou a fábrica da Elastik, localizada a cerca de 60 quilômetros de Ryazan, a capital da província.

A empresa, segundo fontes locais, produz explosivos e munições.

Em 2021, uma explosão acidental no mesmo local já havia causado 17 mortes.

O conglomerado estatal Rostec, fornecedor de produtos industriais e de alta tecnologia para os setores civil e militar, informou na sexta-feira que estava participando da retirada de feridos por helicóptero após esta última tragédia.

Embora a Ucrânia ataque regularmente alvos militares na Rússia usando drones, as autoridades russas não mencionaram essa possibilidade neste caso.

O Comitê de Investigação russo afirmou que abriu uma investigação sobre "violação" das normas de segurança "em instalações industriais perigosas".

