Topo

Notícias

Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

16/08/2025 09h22

O 7º Itacoatiara Big Wave (IBW), campeonato de ondas grandes de nível internacional, na praia de Itacoatiara, em Niterói, será realizado neste domingo (17), a partir das 7h. Ele será disputado na modalidade Tow In, na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski.

Entre os atletas convidados para esta edição estão Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio, Michaela Fregonese e Michelle des Bouillons.

Notícias relacionadas:

"Niterói tem vocação natural para o esporte, especialmente em modalidades ligadas ao mar e à natureza. O Itacoatiara Big Wave consolida a cidade como um dos principais palcos do surfe de ondas grandes no Brasil e no mundo. O certame movimenta a economia, atrai visitantes e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o incentivo à prática esportiva como instrumento de inclusão e qualidade de vida", disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Como será

Os atletas disputarão a competição em dupla, surfista e piloto, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem. Na categoria masculina, os atletas se revezam entre a prancha e o jet-ski. Já na categoria Mulher-Homem, estará em jogo a performance feminina sobre as ondas enquanto caberá ao parceiro pilotar o jet-ski.

A premiação total é de R$ 96 mil. "A expectativa é de um dia perfeito para um campeonato de surfe. Previsão de ondas altas, ventos favoráveis e temperatura agradável. Ingredientes espetaculares para fazer do Itacoatiara Big Wave 2025 um sucesso ainda maior que os anteriores", afirmou Alexey Wanick, diretor-executivo do IBW.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Arma que matou gari pertence à delegada casada com suspeito, diz perícia

Trump quer plano de paz após fracasso em garantir cessar-fogo

Ataques israelenses matam 25 pessoas em Gaza: 12 buscavam comida

Empresa é interditada por suspeita de falsificar medicamento contra câncer

Após dois dias de chuvas intensas, autoridades do Paquistão buscam corpos e sobreviventes

Da chanson française ao eletrônico, o universo onírico e engajado da cantora francesa Léonie Pernet

Documentário mostra legado de tenor brasileiro e busca novos públicos para a música clássica

Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

Macron, Starmer e Merz realizarão videoconferência com aliados de Kiev no domingo

Programa da TV Brasil traz entrevista inédita com o chef Paulo Yoller

Niterói terá campeonato de surfe neste domingo