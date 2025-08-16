Não vai ter açaí na COP30: organização proíbe diversos alimentos

A OEI (Organização de Estados Ibero-americanos) divulgou uma lista de alimentos que restaurantes e quiosques contratados para o evento estão proibidos de comercializar durante a COP30, em Belém.

O que aconteceu

Açaí, tucupi e maniçoba estão entre os alimentos proibidos. A justificativa é de que o açaí tem risco de contaminação por Trypanosoma cruzi se não for pasteurizado. O protozoário é o causador da Doença de Chagas. Já para o tucupi e a maniçoba, a justificativa apresentada foi a de que podem conter toxinas naturais se não forem preparados e pasteurizados corretamente.

Maionese, ostras cruas e carnes malpassadas também foram proibidas. A maionese apresenta alto risco de contaminação por salmonela. Já as ostras e carnes malpassadas podem ser infectadas por bactérias, vírus e parasitas

Suco de fruta só da polpa. Suco in natura também não pode. Os restaurantes devem comercializar apenas suco de polpas pasteurizadas ou processadas.

Leite cru, derivados e doces caseiros também vetados. O edital prevê que essa lista deve ser rigorosamente seguida na elaboração dos cardápios.