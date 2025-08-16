Trama golpista: Braga Netto preso e regra nova do STF aceleraram julgamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes liberou o processo sobre a trama golpista para julgamento um dia depois de os réus apresentarem as alegações finais. No caso do mensalão, por exemplo, essa liberação levou quase dez meses.

O que aconteceu

Réus do núcleo crucial fizeram as últimas manifestações na quarta, e o relator da ação, Moraes, a liberou para julgamento na quinta. Ontem, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, agendou a data inicial do julgamento para 2 de setembro.

Moraes não pulou nenhuma etapa. Não há prazo estabelecido para o relator liberar a ação: isso acontece quando o relatório fica pronto. Essa peça deve conter o resumo de todas as fases do caso, incluindo as alegações finais —somando os documentos enviados pelos oito réus, são mais de mil páginas de argumentação.

No caso do mensalão, os réus apresentaram as alegações finais no início de setembro de 2011, e a ação só foi liberada no final de junho do ano seguinte. Os ministros começaram a apreciar o caso depois do recesso, em agosto de 2012, no que se tornaria o julgamento mais longo da história da corte.

Especialistas ouvidos pelo UOL, porém, destacaram que houve uma série de mudanças na tramitação dos processos desde então. Em dezembro de 2023, os ministros aprovaram alterações no regimento interno do STF, que fizeram com que as ações penais —como essa da trama golpista— passassem a ser julgadas nas turmas, não no plenário, e acabaram com a figura do revisor.

Antes, o relator concluía o relatório, que precisaria ainda ser revisado por um colega. Na ação do mensalão, o relator Joaquim Barbosa finalizou o relatório em dezembro de 2011, três meses depois de os réus apresentarem as alegações finais. A revisão, no entanto, feita por Ricardo Lewandowski, levou seis meses, e só terminou em junho de 2012.

13.fev.2014 - Os ministros Joaquim Barbosa, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), e Ricardo Lewandowski, que também é membro da corte, participam de sessão plenária em Brasília (DF) Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Além disso, na época do mensalão, os documentos do processo eram físicos. "Num caso grande, eram volumes e volumes de papel impresso que ficavam dentro do gabinete do ministro relator, o que dificultava o acesso dos outros ministros, além de demorar muito mais tempo para analisar tudo e montar o relatório", apontou a mestra em direito processual penal Luísa Walter. "Agora, como é tudo eletrônico, os ministros têm acesso integral ao mesmo tempo de tudo que está documentado na ação. Então, isso já favorece uma aceleração do procedimento."

Também não é incomum no Poder Judiciário que os gabinetes já tenham rascunhos prontos. "Muitas vezes, os juízes e os auxiliares começam a trabalhar com bastante antecedência nos casos e já tem algumas minutas previamente elaboradas, então imagine no caso de maior repercussão do país. Me parece razoável que o gabinete já estivesse trabalhando nisso", apontou Walter.

Isso não quer dizer, no entanto, que os argumentos da defesa não possam convencer Moraes. "A depender das sustentações orais, o ministro pode mudar de opinião, pode seguir por uma linha que ele não tenha imaginado. Mas faz parte do bom andamento de um gabinete que a equipe esteja pronta para o julgamento, independentemente de quando ele for incluído em pauta", disse a advogada.

Defesas criticaram rapidez do processo

A rapidez, no entanto, pode ser interpretada negativamente pela defesa dos réus. "A inclusão célere em pauta chama a atenção", disse a doutora em direito penal Ilana Martins Luz. "Essa dinâmica, em certa medida, remete a situações já vivenciadas em outros contextos, como na Lava Jato."

Velocidade da tramitação foi citada pelos advogados nas alegações finais. A defesa de Bolsonaro afirmou que a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República) tiveram "muitos meses" para conhecer as provas, benefício que não foi dado à defesa.

Moraes nega ter se apressado

O ministro do STF Alexandre de Moraes durante evento em Brasília Imagem: Rosinei Coutinho - 14.ago.2025/STF

Moraes disse que não acelerou os trâmites da ação penal. "Primeiro, quem investiga é a Polícia Federal, não sou eu. Depois, quem denuncia é o procurador-geral da República. Quem recebeu a denúncia foi a Primeira Turma. Entre investigação, denúncia e o processo, vamos completar quase dois anos", declarou ele durante evento na quinta-feira.

Ministro afirmou que a ação da trama golpista continuou seu curso em julho, durante o recesso do Judiciário, porque há um réu preso. O general Braga Netto está detido desde dezembro do ano passado e, por isso, o prazo processual não pode ser interrompido.

Para o desembargador aposentado e colunista do UOL Walter Maierovitch, a rapidez de Moraes corresponde à gravidade do caso. "Cada relator tem o seu tempo, e Moraes, pela gravidade dos acontecimentos, entendeu ser um processo que merecia uma resposta rápida", disse.