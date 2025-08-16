Apocalipse? Mar da Galileia ganha 'cor de sangue' e assusta turistas

As águas do mar da Galileia ficaram vermelhas e levaram moradores a ver um mau presságio bíblico no fenômeno, com referências ao Êxodo e ao Apocalipse.

O que aconteceu

Áreas do mar da Galileia, em Israel, ficaram tingidas de vermelho no início do mês. Imagens da água avermelhada circularam em redes sociais, acompanhadas de comentários sobre "sinais do fim dos tempos". Turistas e moradores registraram o fenômeno em vídeos e fotos. "Isso parece um prenúncio bíblico. Nunca vi nada igual", disse uma turista ao Jerusalem Post.

O tom incomum da água foi provocado pela floração de uma alga. A Botryococcus braunii, uma alga microscópica de água doce, costuma se multiplicar em períodos de calor extremo. Segundo pesquisadores citados pelo Jerusalem Post, a espécie é fotossintética, inofensiva e produz pigmentos naturais que variam do verde ao vermelho, dependendo da intensidade da luz e da temperatura.

A floração é explicada por fatores ambientais e pela bioquímica da microalga. Pesquisas da Michigan State University e de centros europeus apontam que, sob calor e luz intensos, a Botryococcus braunii produz pigmentos como o betacaroteno, que geram a tonalidade alaranjada ou vermelha.

Além do impacto visual, a alga desperta interesse científico por seu potencial energético. Estudada há décadas, ela é capaz de produzir hidrocarbonetos similares ao petróleo, o que atraiu pesquisas na área de biocombustíveis.

Os pigmentos gerados são inofensivos e não indicam risco sanitário. Segundo artigo da Nature Biotechnology, a água permanece segura para uso, embora a aparência incomum costume gerar preocupação em locais de forte valor simbólico.

The Sea of Galilee turned red: A natural phenomenon caused the formation of spots in the waters of the Sea of Galilee, with no danger to swimmers. The red color results from the accumulation of a natural pigment produced by a certain type of algae, in response to strong sun? pic.twitter.com/NI4nXdmPhZ -- Adi (@Adi13) August 4, 2025

'Castigo divino'

O mar da Galileia tem forte carga simbólica para cristãos e judeus. É o maior lago de água doce de Israel e aparece em episódios bíblicos, como o sermão da montanha, a multiplicação dos pães e peixes, e o milagre de Jesus andando sobre as águas.

A coloração vermelha foi comparada às Dez Pragas do Egito, descritas no Êxodo bíblico. Segundo o site britânico The Express, moradores da região relacionaram a cena à transformação do rio Nilo em sangue por ordem de Moisés e a versículos que falam de mares tingidos como castigo divino.

Também houve menções ao Apocalipse, que narra mares tingidos de vermelho como sinal do fim dos tempos. Essas associações causaram alarme entre moradores e turistas, especialmente porque o mar da Galileia é citado diversas vezes no Novo Testamento e carrega forte valor simbólico para cristãos e judeus.

Além de seu valor religioso, o mar da Galileia é essencial para o abastecimento hídrico da região. O lago é alimentado pelo rio Jordão e responde por cerca de 30% da água potável consumida em Israel. Seu nível é monitorado pela Israel Water Authority, com faixas críticas de profundidade que acionam alertas de risco.