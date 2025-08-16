PM que matou marceneiro com tiro na cabeça 'por engano' é preso em SP

O policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida, réu pelo assassinato do marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira com um tiro na cabeça, foi preso na madrugada de hoje, apurou o UOL. O crime ocorreu em Parelheiros, na capital paulista, no começo do mês passado.

O que aconteceu

Prisão foi realizada após a Justiça emitir ontem o mandado de prisão preventiva (por tempo indeterminado) do agente. Fábio foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.

Justiça também manteve a prisão dele em audiência de custódia. A defesa do policial militar não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

As investigações do caso seguem no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para encaminhar o inquérito à Justiça.

Justiça tornou PM réu

Justiça disse que as informações do inquérito policial até o momento dão indícios de que o agente cometeu o crime. A juíza Paula Marie Konno afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que "a custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública".

Também foi autorizado o exame de corpo de delito de outra vítima atingida pelo policial na ocorrência. O MP havia solicitado a extração das mensagens enviadas e recebidas por Guilherme no dia dos fatos, mas o judiciário negou e afirmou que a quebra de dados deve ser solicitada em um pedido específico.

MP denunciou Fabio nesta semana. O promotor Everton Luiz Zanella escreveu no pedido que o agente demonstrou descompasso com a função pública ao atingir, pelas costas, um trabalhador que corria para pegar um ônibus e pensar que ele "poderia ser um roubador". A defesa do PM deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias.

Morto 'por engano'

Investigação aponta que Guilherme foi morto "por engano" em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O policial militar Fabio sofreu uma tentativa de roubo de sua motocicleta, cometida por dois criminosos. O agente reagiu e disparou contra os bandidos, que fugiram.

Segundo o MP, minutos depois do crime, Fabio viu Guilherme correndo do outro lado da rua. A vítima havia acabado de sair do local de trabalho e corria para pegar o ônibus. Então, o PM foi em direção de Guilherme, disparou três vezes na direção das costas do trabalhador, que foi atingido na cabeça e morreu por traumatismo cranioencefálico. Uma mulher também foi ferida, mas sobreviveu.

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho.

Perto do corpo foi encontrada uma mochila com uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.