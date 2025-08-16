Topo

Notícias

Líderes europeus estão dispostos a facilitar uma cúpula Trump-Zelensky-Putin

16/08/2025 06h46

Líderes europeus afirmaram, neste sábado (16), que estão dispostos a facilitar uma cúpula entre Donald Trump, Volodimir Zelensky e Vladimir Putin, um dia após a reunião no Alasca entre os presidentes russo e americano sobre o conflito na Ucrânia. 

"Estamos (...) dispostos a trabalhar com os presidentes Trump e Zelensky com vistas a uma cúpula tripartite, com o apoio da Europa", disseram a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Alemanha e Reino Unido em um comunicado conjunto. 

Trump também mencionou a possibilidade de uma reunião tripartite em sua plataforma Truth Social. 

"O presidente Zelensky virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo correr bem, agendaremos uma reunião com o presidente Putin", publicou. 

Os europeus conversaram com o magnata republicano e Zelensky na manhã deste sábado, horas após a cúpula no Alasca. Em seguida, tiveram uma segunda conversa telefônica, após a qual divulgaram o comunicado conjunto. 

Em sua mensagem, os líderes europeus também insistiram que a Rússia "não pode ter" poder de veto sobre o caminho da Ucrânia em direção à União Europeia e à Otan.

"É a Ucrânia que deve tomar as decisões sobre seu território", afirmaram. 

Eles também declararam estar "dispostos a manter a pressão" sobre a Rússia por meio de sanções "enquanto as mortes na Ucrânia continuarem".

cjc/jca/es/mab/mmy/msr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Polarização política envolvendo publicidade com atriz Sydney Sweeney nos EUA repercute na França

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames em hospital de Brasília

Dinamarca busca apoio da UE para pressionar Israel, que amplia operações em Gaza

Dino determina devolução de emenda de deputado do PL e manda PF investigar caso

Zelenski e Trump marcam reunião para segunda em Washington

Trump minimiza importância de cessar-fogo e anuncia encontro com Zelensky

EUA propôs à Ucrânia 'garantias de segurança' semelhantes às da Otan, mas sem adesão

STF concentra julgamento de Bolsonaro para evitar risco de adiamento para 2026

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Líderes europeus estão dispostos a facilitar uma cúpula Trump-Zelensky-Putin

Trump descarta cessar-fogo imediato na Ucrânia e pede 'acordo de paz'