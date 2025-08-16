Topo

Justiça da Paraíba nega liberdade a Hytalo Santos e marido, diz TV

Hytalo Santos chega ao Deic após prisão por suspeita de exploração sexual infantil - Marcelo Gonçalves/Folhapress
Hytalo Santos chega ao Deic após prisão por suspeita de exploração sexual infantil Imagem: Marcelo Gonçalves/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/08/2025 22h31Atualizada em 16/08/2025 22h37

A Justiça da Paraíba negou hoje a liberdade ao influenciador Hytalo Santos e ao marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro. A informação foi divulgada pela GloboNews.

O que aconteceu

Defesa do casal entrou com pedido de habeas corpus, mas o pedido liminar (de urgência) foi negado. O caso está sob segredo de justiça. Hytalo e Israel foram presos a pedido do Ministério Público por suspeita de exploração sexual infantil nas redes sociais.

O UOL tenta contato com a defesa do casal. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Justiça da Paraíba nega liberdade a Hytalo Santos e marido, diz TV

