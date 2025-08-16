Justiça da Paraíba nega liberdade a Hytalo Santos e marido, diz TV

A Justiça da Paraíba negou hoje a liberdade ao influenciador Hytalo Santos e ao marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro. A informação foi divulgada pela GloboNews.

O que aconteceu

Defesa do casal entrou com pedido de habeas corpus, mas o pedido liminar (de urgência) foi negado. O caso está sob segredo de justiça. Hytalo e Israel foram presos a pedido do Ministério Público por suspeita de exploração sexual infantil nas redes sociais.

O UOL tenta contato com a defesa do casal. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.