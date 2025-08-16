Topo

Notícias

Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

São Paulo

16/08/2025 09h20

O delegado Fernando David, titular da 3.ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influencer Hytalo Santos e o seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, planejavam fugir do País e que ambos já sabiam da possibilidade de os mandados de prisão serem expedidos.

O casal foi preso nesta sexta-feira, 15, em uma casa em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Eles são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2,ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão (...) expedido na madrugada de ontem", afirmou David (veja o vídeo acima). Ainda segundo o delegado, eles estavam em São Paulo desde quinta, 14, e a cidade poderia servir de rota para a fuga.

A defesa do influencer e de Euro alega inocência e contradiz a versão da polícia. Conforme o advogado Felipe Cassimiro, os investigados estavam em São Paulo há cerca de um mês por motivos profissionais.

"Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações não procedem", disse Cassimiro.

Eles foram capturados em uma residência de alto padrão, onde estavam hospedadas oito pessoas - todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal - um Land Rover - que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

O casal não resistiu à abordagem. Oito celulares foram apreendidos - quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados. "Chegamos mais ou menos às oito da manhã. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem", disse o delegado.

Os dois realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, neste sábado, passarão por audiência de custódia em Carapicuíba. Depois, se a prisão for confirmada, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade.

A expectativa é de que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido da rede social Instagram e o marido, Euro, também teve a conta desativada após tentar defender o influencer.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Após dois dias de chuvas intensas, autoridades do Paquistão buscam corpos e sobreviventes

Da chanson française ao eletrônico, o universo onírico e engajado da cantora francesa Léonie Pernet

Documentário mostra legado de tenor brasileiro e busca novos públicos para a música clássica

Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

Polarização política envolvendo publicidade com atriz Sydney Sweeney nos EUA repercute na França

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames em hospital de Brasília

Veja as dicas para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais

Dinamarca busca apoio da UE para pressionar Israel, que amplia operações em Gaza

Dino determina devolução de emenda de deputado do PL e manda PF investigar caso

Zelenski e Trump marcam reunião para segunda em Washington