Hytalo Santos deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava

16/08/2025 12h38

O influencidador Hytalo Santos, preso esta semana sob acusação de lucrar com vídeos de exploração sexual infantil, deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava, em Bayeux, na Grande João Pessoa. Descumprimento de regras de trânsito local estão entre as 13 infrações notificadas.

A ação corre na 2ª Vara Mista de Bayeux e foi iniciada em fevereiro. O valor cobrado do influenciador inclui juros, multas e honorários dos advogados. O alto valor das multas se deve ao fato de algumas multas serem recorrentes com relação à violação do estatuto social e o código de ética do condomínio.

De acordo com o processo, o influenciador realizou repetidas vezes infrações como andar de moto sem capacete, sem colocar as mãos no guidão e ainda por conduzir o veículo na contramão.

A defesa do influenciador contesta as multas alegando falta de provas e valor abusivo nas registradas nos dias 13 e 20 de abril de 2024. Na época, o valor total das multas era de R$ 76.248.

No condomínio em que o influenciador morava antes de se mudar para João Pessoa, as multas são aplicadas com base no salário mínimo (R$ 1.412,00 à época das infrações).

1ª Infração - 2 salários mínimos (R$ 2.824)

1ª reincidência - 2 + 1/4 salários mínimos (3.177)

2ª reincidência - 4 salários mínimos (5.648)

3ª reincidência - 6 salários mínimos (8.472)

Ao ser notificado das multas, o influenciador não só se negou a receber as multas, como reagiu a elas publicamente publicando comentários debochados em suas redes sociais, atualmente suspensas.

O condomínio alega ainda que Hytalo foi notificado por escrito à ocasião das infrações. A ação aponta ainda um histórico de descumprimento das regras de convívio entre os moradores, como festas com som alto durante a madrugada em duas ocasiões, registradas no ano passado.

