Greve de funcionários da Air Canada suspende cinco voos no Brasil

Uma greve de mais de 10 mil comissários de bordo fez com que a Air Canada suspendesse suas operações hoje em todo o mundo, afetando cinco voos que passam pelo Brasil.

O que aconteceu

Paralisação atingiu voos que passariam pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, cinco voos foram suspensos, sendo que dois deles iriam para Toronto e Montreal, no Canadá, e um terceiro, para Buenos Aires, na Argentina. Outros dois voos que chegariam de Toronto e Buenos Aires também foram afetados.

A princípio, medida deve durar 72 horas. A Air Canada informou, em nota, que cerca de 130 mil clientes serão afetados por dia nas 180 cidades atendidas pela empresa. Só hoje, suspensões atingiram 700 voos.

Companhia aérea orientou passageiros com voos cancelados a não irem aos aeroportos. No comunicado, a empresa disse que "notificará os clientes com viagens iminentes" sobre os procedimentos a serem adotados e oferecerá créditos para a remarcação de voos. Mais informações podem ser obtidas no site da companhia: visitaraircanada.com/action.

Neste momento, a Air Canada permanece engajada e comprometida em negociar a renovação de seu acordo coletivo com o sindicato.

Air Canada, em nota

O UOL entrou em contato com a companhia aérea para obter mais informações referentes ao voos que passam pelo Brasil. A empresa, no entanto, não respondeu à reportagem até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Comissários pedem reajuste e pagamento de horas trabalhadas em solo

Greve na alta temporada ocorre para reivindicar melhores salários. Os comissários de bordo também exigem que as horas trabalhadas em solo, no embarque e desembarque de passageiros, por exemplo, sejam remuneradas. Hoje, eles não recebem por esse trabalho.

Negociações se estendem por cerca de oito meses. Última proposta da Air Canada propunha aumento de 38% na remuneração total, incluindo benefícios e aposentadoria. O sindicato, porém, considerou que um reajuste de 8% no primeiro ano, conforme sugerido, não seria suficiente.