Topo

Notícias

Governo Trump mantém chefe da polícia de Washington no cargo

16/08/2025 11h46

Governo Trump mantém chefe da polícia de Washington no cargo - Decisão tomada após ação judicial reverte tentativa da Casa Branca de assumir o controle do departamento de polícia da capital dos EUA.O governo Donald Trump reverteu na sexta-feira (15/08) sua decisão anterior e concordou em deixar o chefe de polícia de Washington DC no comando da força policial após a intervenção de um tribunal federal dos EUA.

A decisão de manter a chefe de polícia Pamela Smith, nomeada pela prefeita, no comando do Departamento de Polícia Metropolitana veio depois que autoridades locais entraram com uma ação judicial para impedir a tomada de controle da polícia pela Casa Branca.

Na sexta-feira, a juíza distrital dos EUA Ana Reyes observou que o governo Trump não pode assumir legalmente o controle da polícia da cidade, mas que a lei provavelmente dá ao presidente mais poder do que a cidade gostaria.

"Da forma como interpreto a lei, o presidente pode pedir, o prefeito deve fornecer, mas o presidente não pode controlar", disse Reyes.

Relações tensas entre Trump e Washington

No início da semana, Trump enviou centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington, argumentando que seria uma medida de repressão ao crime. Ele chamou o dia de "Dia da Libertação" e afirmou que a cidade precisava ser resgatada do "crime, derramamento de sangue, caos e miséria".

Na noite anterior à entrada em vigor da ordem, Trump ampliou o alcance de sua tomada de controle das agências policiais da cidade e colocou o departamento de polícia sob o controle do governo federal.

A ação judicial, movida pelo procurador-geral de Washington, Brian Schwalb, buscava uma ordem que declarasse a tomada de controle como ilegal. As duas partes discutiram no tribunal por horas na sexta-feira, antes de Reyes insistir que chegassem a um acordo.

A tentativa de assumir o controle da polícia da capital dos EUA foi a mais recente tentativa de Trump de testar o alcance de sua autoridade legal.

bl (AP, Reuters)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Putin diz que discutiu a paz na Ucrânia com Trump 'sobre uma base justa'

Putin diz que sua reunião com Trump foi 'oportuna' e 'muito útil'

Polícia abre investigação por insultos racistas a atacante do Bournemouth no estádio do Liverpool

Ucranianos desiludidos após cúpula Trump-Putin porque 'não há paz'

Greve de comissários paralisa principal companhia aérea do Canadá

França marca para amanhã encontro entre europeus sobre guerra da Ucrânia

Furacão Erin se intensifica para categoria 4 enquanto se aproxima do Caribe

Governo Trump mantém chefe da polícia de Washington no cargo

Após cúpula de Trump, europeus se mobilizam e querem encontro de Putin com Zelensky

Não vai ter açaí na COP30: organização proíbe diversos alimentos

Defesa pede revogação de prisão de influenciador Hytalo Santos e marido